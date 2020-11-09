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Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг

Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг
У Ковелі 29-річний чоловік під час сварки обливав водою свого батька, який не має обох ніг, та ображав нецензурною лайкою.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду. Пише Ковель медіа.

На місце інциденту прибули працівники поліції. На агресивного сина склали протокол за фактом домашнього насильства.

У судовому засіданні правопорушник визнав провину і розповів, що батько має інвалідність і часто вживає алкогольні напої, через що у них трапляються конфлікти.

Суд оштрафував ковельчанина на 170 гривень.

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Теги: суд, батько, інвалідність, Ковель, домашнє насилля, штраф
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