Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду. Пише



На місце інциденту прибули працівники поліції. На агресивного сина склали протокол за фактом домашнього насильства.



У судовому засіданні правопорушник визнав провину і розповів, що батько має інвалідність і часто вживає алкогольні напої, через що у них трапляються конфлікти.



Суд оштрафував ковельчанина на 170 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 29-річний чоловік під час сварки обливав водою свого батька, який не має обох ніг, та ображав нецензурною лайкою.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду. Пише Ковель медіа На місце інциденту прибули працівники поліції. На агресивного сина склали протокол за фактом домашнього насильства.У судовому засіданні правопорушник визнав провину і розповів, що батько має інвалідність і часто вживає алкогольні напої, через що у них трапляються конфлікти.Суд оштрафував ковельчанина на 170 гривень.

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