Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг
Сьогодні, 03:23
У Ковелі 29-річний чоловік під час сварки обливав водою свого батька, який не має обох ніг, та ображав нецензурною лайкою.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду. Пише Ковель медіа.
На місце інциденту прибули працівники поліції. На агресивного сина склали протокол за фактом домашнього насильства.
У судовому засіданні правопорушник визнав провину і розповів, що батько має інвалідність і часто вживає алкогольні напої, через що у них трапляються конфлікти.
Суд оштрафував ковельчанина на 170 гривень.
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Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду. Пише Ковель медіа.
На місце інциденту прибули працівники поліції. На агресивного сина склали протокол за фактом домашнього насильства.
У судовому засіданні правопорушник визнав провину і розповів, що батько має інвалідність і часто вживає алкогольні напої, через що у них трапляються конфлікти.
Суд оштрафував ковельчанина на 170 гривень.
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