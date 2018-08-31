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У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО

У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
У суботу, 20 лютого, близько 23 години у Ковелі на вулиці Михайла Грушевського, біля стадіону «Верес», стався дорожній інцидент.

Про це повідомляє Ковель медіа.

Працівники Патрульної поліції спинили легковий автомобіль «Honda» сірого кольору, ймовірно, за порушення Правил дорожнього руху. У машині їхали кілька людей, серед них і неповнолітній. Почалася сварка.

Найбільшу агресію проявив чоловік, який почав чіплятися та кидатись на поліцейських. Останні застосували сльозогінний газ.

Жінка висловлювалася нецензурною лайкою та «відбивала» чоловіка від патрульних.

На місце події прибули ще два екіпажі поліції. Агресивного чоловіка доставили у відділок. Наразі офіційних повідомлень від правоохоронців щодо цього інциденту немає.



У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО

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Теги: Ковель, поліція, інцидент, сльозогінний газ
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