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На Волині дорогу, яка веде від села до траси Луцьк – Львів, досі не розчистили від снігу

На Волині дорогу, яка веде від села до траси Луцьк – Львів, досі не розчистили від снігу
У селі Пустомити досі не розчистили дорогу. Прогорнули лише певні відрізки – у центрі села і вулиці, де є житлові будинки. А от трикілометрову ділянку, що веде до траси Луцьк-Львів, вирішили не зачіпати.

Відео нерозчищеного шляху показав житель Пустомит Микола Костюк пише Район.Горохів.

«Дорога до Колонії в Пустомитах прогорнута, а далі три кілометри до траси Луцьк-Львів лишаються лиш напрямком. Снігопади і хурделиці вже тиждень, як закінчилися, але дороги на Пустомити, як не було, так і нема», – коментує автор.

Мешканці Пустомит і прилеглих населених пунктів Зеленолужного, Уманців і Ватина виходять із ситуації – їздять через сусіднє Мирне. Для тих, хто їздить наприклад в Горохів на роботу, це зайві 10 кілометрів. Якщо їздити щодня – це чималі витрати. Але річ не в грошах, бо не дай Боже, комусь доведеться викликати «швидку», чи трапиться якась інша надзвичайна ситуація, де час важливий на хвилини.

«Переконаний, що в районі і області на розчищення доріг виділяють нині чималі кошти, тим паче, що Пустомити увійшли до складу новоствореної Горохівської територіальної громади. А дороги, як не було, так і немає», – зазначив житель Пустомитів.

На ролику можна побачити, що сміливці, яким дуже треба було до траси, йшли пішки, або їхали саньми полем.


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Теги: Пустомити. сніг, дорога, траса Луцьк-Львів
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