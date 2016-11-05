На Волині дорогу, яка веде від села до траси Луцьк – Львів, досі не розчистили від снігу





Відео нерозчищеного шляху показав житель Пустомит Микола Костюк пише



«Дорога до Колонії в Пустомитах прогорнута, а далі три кілометри до траси Луцьк-Львів лишаються лиш напрямком. Снігопади і хурделиці вже тиждень, як закінчилися, але дороги на Пустомити, як не було, так і нема», – коментує автор.



Мешканці Пустомит і прилеглих населених пунктів Зеленолужного, Уманців і Ватина виходять із ситуації – їздять через сусіднє Мирне. Для тих, хто їздить наприклад в Горохів на роботу, це зайві 10 кілометрів. Якщо їздити щодня – це чималі витрати. Але річ не в грошах, бо не дай Боже, комусь доведеться викликати «швидку», чи трапиться якась інша надзвичайна ситуація, де час важливий на хвилини.



«Переконаний, що в районі і області на розчищення доріг виділяють нині чималі кошти, тим паче, що Пустомити увійшли до складу новоствореної Горохівської територіальної громади. А дороги, як не було, так і немає», – зазначив житель Пустомитів.



На ролику можна побачити, що сміливці, яким дуже треба було до траси, йшли пішки, або їхали саньми полем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пустомити досі не розчистили дорогу. Прогорнули лише певні відрізки – у центрі села і вулиці, де є житлові будинки. А от трикілометрову ділянку, що веде до траси Луцьк-Львів, вирішили не зачіпати.Відео нерозчищеного шляху показав житель Пустомитпише Район.Горохів «Дорога до Колонії в Пустомитах прогорнута, а далі три кілометри до траси Луцьк-Львів лишаються лиш напрямком. Снігопади і хурделиці вже тиждень, як закінчилися, але дороги на Пустомити, як не було, так і нема», – коментує автор.Мешканці Пустомит і прилеглих населених пунктів Зеленолужного, Уманців і Ватина виходять із ситуації – їздять через сусіднє Мирне. Для тих, хто їздить наприклад в Горохів на роботу, це зайві 10 кілометрів. Якщо їздити щодня – це чималі витрати. Але річ не в грошах, бо не дай Боже, комусь доведеться викликати «швидку», чи трапиться якась інша надзвичайна ситуація, де час важливий на хвилини.«Переконаний, що в районі і області на розчищення доріг виділяють нині чималі кошти, тим паче, що Пустомити увійшли до складу новоствореної Горохівської територіальної громади. А дороги, як не було, так і немає», – зазначив житель Пустомитів.На ролику можна побачити, що сміливці, яким дуже треба було до траси, йшли пішки, або їхали саньми полем.

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