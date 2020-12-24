Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко





Про це в неділю у Чернігові заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент



"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, - вакцинується", - сказав він.



Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щепитимуть медичних працівників.



Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.



Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.



За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом в Україну надійде вакцина AstraZeneca (Британія-Швеція), яку виробляють на потужностях компанії Serum Institute (Індія).

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