Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника
Сьогодні, 04:19
На Закарпатті тривають пошуки зниклого тиждень тому поблизу гори Гемба туриста, в рамках яких рятувальники провели повітряну розвідку.
Про це повідомили у ДСНС.
«21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.
14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.
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Про це повідомили у ДСНС.
«21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.
14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.
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