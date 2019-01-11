вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника

Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника
На Закарпатті тривають пошуки зниклого тиждень тому поблизу гори Гемба туриста, в рамках яких рятувальники провели повітряну розвідку.

Про це повідомили у ДСНС.

«21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.

14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.



Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, гори, турист, заблукав, пошуки, вертоліт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника
Сьогодні, 04:19
Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг
Сьогодні, 03:23
Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко
Сьогодні, 02:40
На Хмельницькій і Рівненській АЕС хочуть побудувати нові енергоблоки
Сьогодні, 01:07
У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
Схожі новини
Вдруге вийшов на зв’язок: зниклого у Карпатах киянина знайшли Вдруге вийшов на зв’язок: зниклого у Карпатах киянина знайшли
11 січень, 2019, 04:38
У горах на Закарпатті шукають зниклого туриста У горах на Закарпатті шукають зниклого туриста
15 лютий, 11:35
Загрожує ампутація кінцівок: повідомили про стан туриста, якого дві доби шукали у Карпатах Загрожує ампутація кінцівок: повідомили про стан туриста, якого дві доби шукали у Карпатах
18 січень, 15:43
На Закарпатті туристи-волонтери знайшли молодика, який блукав у горах дві доби На Закарпатті туристи-волонтери знайшли молодика, який блукав у горах дві доби
16 січень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника
Сьогодні, 04:19
 0
Волинянина судили за домашнє насилля над батьком, у якого немає обох ніг
Сьогодні, 03:23
 0
Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко
Сьогодні, 02:40
 0
На Хмельницькій і Рівненській АЕС хочуть побудувати нові енергоблоки
Сьогодні, 01:07
 0
У Ковелі патрульні застосували сльозогінний газ до дебошира на дорозі та забрали його у відділок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
 0
Медіа
відео
1/8