Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника





Про це повідомили у



«21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва», - йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.



14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті тривають пошуки зниклого тиждень тому поблизу гори Гемба туриста, в рамках яких рятувальники провели повітряну розвідку.Про це повідомили у ДСНС «21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва», - йдеться в повідомленні.Як повідомлялося, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

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