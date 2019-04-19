Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО





Про це інформує



Патрульні отримали виклик про те, що біля автомобіля Mazda 6 присіли двоє невідомих чоловіків. Коли службовий автомобіль під’їхав, ймовірні крадії почали тікати.



Правоохоронці одразу затримали 37-річного чоловіка, а через 10 хв інший 36-річний закопав себе у сніг під деревом у парку. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.



Чоловіки встигли зняти з автівки значок та запчастину, орієнтовна вартість якої 40-50 тис. грн. Також, можливо, ці чоловіки причетні до декількох схожих злочинів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові поліцейські затримали двох чоловіків, які, ймовірно, причетні до крадіжок запчастин з автівок. Один з правопорушників закопався у снігу, щоб сховатися від поліції.Про це інформує Патрульна поліція Львівської області Патрульні отримали виклик про те, що біля автомобіля Mazda 6 присіли двоє невідомих чоловіків. Коли службовий автомобіль під’їхав, ймовірні крадії почали тікати.Правоохоронці одразу затримали 37-річного чоловіка, а через 10 хв інший 36-річний закопав себе у сніг під деревом у парку. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.Чоловіки встигли зняти з автівки значок та запчастину, орієнтовна вартість якої 40-50 тис. грн. Також, можливо, ці чоловіки причетні до декількох схожих злочинів

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