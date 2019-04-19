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Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО

Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО
У Львові поліцейські затримали двох чоловіків, які, ймовірно, причетні до крадіжок запчастин з автівок. Один з правопорушників закопався у снігу, щоб сховатися від поліції.

Про це інформує Патрульна поліція Львівської області.

Патрульні отримали виклик про те, що біля автомобіля Mazda 6 присіли двоє невідомих чоловіків. Коли службовий автомобіль під’їхав, ймовірні крадії почали тікати.

Правоохоронці одразу затримали 37-річного чоловіка, а через 10 хв інший 36-річний закопав себе у сніг під деревом у парку. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

Чоловіки встигли зняти з автівки значок та запчастину, орієнтовна вартість якої 40-50 тис. грн. Також, можливо, ці чоловіки причетні до декількох схожих злочинів

Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО
Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО
Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО
Закопався в сніг від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин. ФОТО

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Теги: поліція, сніг, крадіжка, затримання
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