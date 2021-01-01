Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за неділю, 21 лютого

3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.Про це йдеться на сторінці Фейсбук міністра охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 443 особи;летальних випадків – 53;одужало – 1 353 особи;здійснили тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 307 662 особи;одужало – 1 147 426 осіб;летальних випадків – 25 156;провели ПЛР-тестувань – 6 714 484.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 169 випадків;Вінницька область – 328 випадків;Волинська область – 75 випадків;Дніпропетровська область – 126 випадків;Донецька область – 12 випадків;Житомирська область – 285 випадків;Закарпатська область – 233 випадки;Запорізька область – 50 випадків;Івано-Франківська область – 515 випадків;Київська область – 166 випадків;Кіровоградська область – 5 випадків;Луганська область – 12 випадків;Львівська область – 279 випадків;Миколаївська область – 123 випадки;Одеська область – 124 випадки;Полтавська область – 75 випадків;Рівненська область – 36 випадків;Сумська область – 60 випадків;Тернопільська область – 129 випадків;Харківська область – 50 випадків;Херсонська область – 24 випадки;Хмельницька область – 6 випадків;Черкаська область – 38 випадків;Чернівецька область – 259 випадків;Чернігівська область – 27 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.