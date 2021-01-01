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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за неділю, 21 лютого

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за неділю, 21 лютого
3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Про це йдеться на сторінці Фейсбук міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 443 особи;
летальних випадків – 53;
одужало – 1 353 особи;
здійснили тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 307 662 особи;
одужало – 1 147 426 осіб;
летальних випадків – 25 156;
провели ПЛР-тестувань – 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 169 випадків;
Вінницька область – 328 випадків;
Волинська область – 75 випадків;
Дніпропетровська область – 126 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 285 випадків;
Закарпатська область – 233 випадки;
Запорізька область – 50 випадків;
Івано-Франківська область – 515 випадків;
Київська область – 166 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 279 випадків;
Миколаївська область – 123 випадки;
Одеська область – 124 випадки;
Полтавська область – 75 випадків;
Рівненська область – 36 випадків;
Сумська область – 60 випадків;
Тернопільська область – 129 випадків;
Харківська область – 50 випадків;
Херсонська область – 24 випадки;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 38 випадків;
Чернівецька область – 259 випадків;
Чернігівська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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