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Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 лютого

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 22 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.82, а продаж – 27.93.

Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.74.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.53.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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