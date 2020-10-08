У Луцьку на Ковельській жінка обікрала пенсіонерку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть

Злочин трапився 2 грудня минулого року на зупинці громадського транспорту. Жінка поцупила в пенсіонерки гаманець з грошима, пенсійним посвідченням, банківською карткою та срібним ланцюжком з хрестиком. Сума вкраденого – 3005 гривень.



Під час судового засідання потерпіла та обвинувачена подали угоду про примирення.



Суд вищевказану угоду затвердив та призначив крадійці 80 годин громадських робіт.



Головне фото – ілюстративне.

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Злочин трапився 2 грудня минулого року на зупинці громадського транспорту. Жінка поцупила в пенсіонерки гаманець з грошима, пенсійним посвідченням, банківською карткою та срібним ланцюжком з хрестиком. Сума вкраденого – 3005 гривень.Під час судового засідання потерпіла та обвинувачена подали угоду про примирення.Суд вищевказану угоду затвердив та призначив крадійці 80 годин громадських робіт.Головне фото – ілюстративне.

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