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У Луцьку на Ковельській жінка обікрала пенсіонерку

У Луцьку на Ковельській жінка обікрала пенсіонерку
В обласному центрі Волині жінка обікрала пенсіонерку на зупинці на вулиці Ковельській. Злочинниця відбулася покаранням у виді громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Злочин трапився 2 грудня минулого року на зупинці громадського транспорту. Жінка поцупила в пенсіонерки гаманець з грошима, пенсійним посвідченням, банківською карткою та срібним ланцюжком з хрестиком. Сума вкраденого – 3005 гривень.

Під час судового засідання потерпіла та обвинувачена подали угоду про примирення.

Суд вищевказану угоду затвердив та призначив крадійці 80 годин громадських робіт.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: злодійка, пенсіонерка, Луцьк, Ковельська
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