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У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО

У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
Мережа спортивних клубів PLAZA, що у Луцьку, провела першу товариську зустріч з боксу "Відкритий ринг".

Про це повідомляють органіатори заходу.

Так, аби продемонструвати силу, мужність та майстерність у цьому виді спорту взяли участь команди боксерів з 4-ох міст України 7 команд 18 пар боксерів: Тернопіль, Самбір, Вараш та Луцьк (СК PLAZA та Золота Рукавичка).

Перед початком гостей та учасників турніру з боксу привітали місцеві чиновники та спортсмени-професіонали, які були запрошені на дійство:

Захожий Володимир - директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Кулаков Олександр - очільник Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Куць Юрій - Віце-президент Федерації боксу Волинської області.

Швайко Іван - Майстер спорту України з боксу. Фіналіст спартакіади України.

Павлусь Руслан - Майстер спорту України з боксу і кікбоксингу, спортсмен-професіонал.

Савік Микола - судя національної категорії по боксу м.Вараш.

Боксери змагалися у різних вікових та вагових категорія,та показали хороші результати.

Організаторами турніру виступили: директор мережі спортивних клубів PLAZA (Луцьк-Рожище) Петрищак Василь та тренер-викладач по боксу Ліщук Роман.
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО

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Теги: бокс, турнір, Луцьк
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