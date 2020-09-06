У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Мережа спортивних клубів PLAZA, що у Луцьку, провела першу товариську зустріч з боксу "Відкритий ринг".
Про це повідомляють органіатори заходу.
Так, аби продемонструвати силу, мужність та майстерність у цьому виді спорту взяли участь команди боксерів з 4-ох міст України 7 команд 18 пар боксерів: Тернопіль, Самбір, Вараш та Луцьк (СК PLAZA та Золота Рукавичка).
Перед початком гостей та учасників турніру з боксу привітали місцеві чиновники та спортсмени-професіонали, які були запрошені на дійство:
Захожий Володимир - директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Кулаков Олександр - очільник Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Куць Юрій - Віце-президент Федерації боксу Волинської області.
Швайко Іван - Майстер спорту України з боксу. Фіналіст спартакіади України.
Павлусь Руслан - Майстер спорту України з боксу і кікбоксингу, спортсмен-професіонал.
Савік Микола - судя національної категорії по боксу м.Вараш.
Боксери змагалися у різних вікових та вагових категорія,та показали хороші результати.
Організаторами турніру виступили: директор мережі спортивних клубів PLAZA (Луцьк-Рожище) Петрищак Василь та тренер-викладач по боксу Ліщук Роман.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють органіатори заходу.
Так, аби продемонструвати силу, мужність та майстерність у цьому виді спорту взяли участь команди боксерів з 4-ох міст України 7 команд 18 пар боксерів: Тернопіль, Самбір, Вараш та Луцьк (СК PLAZA та Золота Рукавичка).
Перед початком гостей та учасників турніру з боксу привітали місцеві чиновники та спортсмени-професіонали, які були запрошені на дійство:
Захожий Володимир - директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Кулаков Олександр - очільник Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Куць Юрій - Віце-президент Федерації боксу Волинської області.
Швайко Іван - Майстер спорту України з боксу. Фіналіст спартакіади України.
Павлусь Руслан - Майстер спорту України з боксу і кікбоксингу, спортсмен-професіонал.
Савік Микола - судя національної категорії по боксу м.Вараш.
Боксери змагалися у різних вікових та вагових категорія,та показали хороші результати.
Організаторами турніру виступили: директор мережі спортивних клубів PLAZA (Луцьк-Рожище) Петрищак Василь та тренер-викладач по боксу Ліщук Роман.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в дворі будинку викрали Audi
Сьогодні, 10:19
У Луцьку з міської скарбниці планують підтримувати місцеві виші
Сьогодні, 10:18
У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО
Сьогодні, 10:05
З «Волиньгаз Збуту» вимагатимуть стягнути понад 230 тисяч, які фірма незаконно отримала від інтернату
Сьогодні, 09:55
У Луцьку на Ковельській жінка обікрала пенсіонерку
Сьогодні, 09:43