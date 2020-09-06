У Луцьку відбувся турнір з боксу. ФОТО

Мережа спортивних клубів PLAZA, що у Луцьку, провела першу товариську зустріч з боксу "Відкритий ринг".Про це повідомляють органіатори заходу.Так, аби продемонструвати силу, мужність та майстерність у цьому виді спорту взяли участь команди боксерів з 4-ох міст України 7 команд 18 пар боксерів: Тернопіль, Самбір, Вараш та Луцьк (СК PLAZA та Золота Рукавичка).Перед початком гостей та учасників турніру з боксу привітали місцеві чиновники та спортсмени-професіонали, які були запрошені на дійство:- директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.- очільник Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»- Віце-президент Федерації боксу Волинської області.- Майстер спорту України з боксу. Фіналіст спартакіади України.- Майстер спорту України з боксу і кікбоксингу, спортсмен-професіонал.- судя національної категорії по боксу м.Вараш.Боксери змагалися у різних вікових та вагових категорія,та показали хороші результати.Організаторами турніру виступили: директор мережі спортивних клубів PLAZA (Луцьк-Рожище)та тренер-викладач по боксу