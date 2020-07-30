З «Волиньгаз Збуту» вимагатимуть стягнути понад 230 тисяч, які фірма незаконно отримала від інтернату
Сьогодні, 09:55
Прокуратура в суді наполягає на стягненні з постачальника газу ТзОВ «Волиньгаз Збут» понад 230 тис. грн надміру сплачених йому бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури
Інформують, зокрема, що Володимир-Волинська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду області в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби України, Затурцівської спеціальної школи-інтернату та Волинської обласної ради, аби стягнути із ТзОВ "Волиньгаз Збут" понад 230 тисяч гривень, які підприємство зайво отримало із бюджету.
Зауважують, що прокурори з'ясували, що у березні 2018 року за результатами тендеру між школою-інтернатом та постачальником газу укладено договір про надання послуг.
«Упродовж семи наступних місяців сторони уклали ще 11 додаткових угод, згідно з якими вартість газу збільшувалась за відсутності для того підстав. Усі ці угоди, вважають у прокуратурі, є нікчемними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства. У результаті заклад освіти сплатив більше, а газу отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі», - йдеться у повідомленні прокуратури.
Тож, у суді прокурори наполягатиму на стягненні з постачальника газу коштів, надміру сплачених йому із бюджету.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури
Інформують, зокрема, що Володимир-Волинська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду області в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби України, Затурцівської спеціальної школи-інтернату та Волинської обласної ради, аби стягнути із ТзОВ "Волиньгаз Збут" понад 230 тисяч гривень, які підприємство зайво отримало із бюджету.
Зауважують, що прокурори з'ясували, що у березні 2018 року за результатами тендеру між школою-інтернатом та постачальником газу укладено договір про надання послуг.
«Упродовж семи наступних місяців сторони уклали ще 11 додаткових угод, згідно з якими вартість газу збільшувалась за відсутності для того підстав. Усі ці угоди, вважають у прокуратурі, є нікчемними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства. У результаті заклад освіти сплатив більше, а газу отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі», - йдеться у повідомленні прокуратури.
Тож, у суді прокурори наполягатиму на стягненні з постачальника газу коштів, надміру сплачених йому із бюджету.
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