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У Луцьку в дворі будинку викрали Audi

У Луцьку в дворі будинку викрали Audi
У Луцьку на проспекті Соборності, 24 викрали автомобіль Audi A6.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив власник легковика Микола Богатко.

Подія трапилася в ніч з суботи на неділю 21 лютого близько 3 години.

«Авто виїхало з двору о 3:19 ночі з суботи на неділю. Стояло в дворі на проспекті Соборності, 24. Автомобіль темно-синього кольору», – розповів власник викраденого авто.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що з двору будинку зник автомобіль Audi A6. Відомості відповідним чином зареєстровані. Нині правоохоронці встановлюють місцезнаходження авто та причетних до заволодіння ним осіб.

У Луцьку в дворі будинку викрали Audi
У Луцьку в дворі будинку викрали Audi
У Луцьку в дворі будинку викрали Audi

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Теги: крадіжка, авто, Луцьк
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