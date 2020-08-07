У Луцьку в дворі будинку викрали Audi





Про це Інформаційному агентствуМикола Богатко.



Подія трапилася в ніч з суботи на неділю 21 лютого близько 3 години.



«Авто виїхало з двору о 3:19 ночі з суботи на неділю. Стояло в дворі на проспекті Соборності, 24. Автомобіль темно-синього кольору», – розповів власник викраденого авто.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що з двору будинку зник автомобіль Audi A6. Відомості відповідним чином зареєстровані. Нині правоохоронці встановлюють місцезнаходження авто та причетних до заволодіння ним осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності, 24 викрали автомобіль Audi A6.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив власник легковикаПодія трапилася в ніч з суботи на неділю 21 лютого близько 3 години.«Авто виїхало з двору о 3:19 ночі з суботи на неділю. Стояло в дворі на проспекті Соборності, 24. Автомобіль темно-синього кольору», – розповів власник викраденого авто.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що з двору будинку зник автомобіль Audi A6. Відомості відповідним чином зареєстровані. Нині правоохоронці встановлюють місцезнаходження авто та причетних до заволодіння ним осіб.

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