Для хворих дітей у Луцьку збирають подарунки в «Скриньку хоробрості»

Фонд боротьби з раком закликає небайдужих волинян зібрати іграшки для дітей, які мають тяжкі недуги.Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.Іграшки збирають для діток, які лікуються в нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. В цьому відділенні лежать діти з вродженими вадами розвитку головного та спинного мозку, гідроцефаліями, пухлинами головного та спинного мозку, епілепсіями, черепно-мозковими травмами та іншими хворобами. І їхнє лікування теж є довгим та болючим.Для маленьких пацієнтів можна приносити: слайми, іграшкові фігурки, м'ячі, маленькы машинки, пакетики тіста для ліпки, маленькі блокнотики, наліпки, тощо...Усіх, хто хоче допомогти хворим діткам просять звертатись за телефоном: 095-466-06-82.