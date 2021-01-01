Для хворих дітей у Луцьку збирають подарунки в «Скриньку хоробрості»
Сьогодні, 11:19
Фонд боротьби з раком закликає небайдужих волинян зібрати іграшки для дітей, які мають тяжкі недуги.
Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.
Іграшки збирають для діток, які лікуються в нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. В цьому відділенні лежать діти з вродженими вадами розвитку головного та спинного мозку, гідроцефаліями, пухлинами головного та спинного мозку, епілепсіями, черепно-мозковими травмами та іншими хворобами. І їхнє лікування теж є довгим та болючим.
Для маленьких пацієнтів можна приносити: слайми, іграшкові фігурки, м'ячі, маленькы машинки, пакетики тіста для ліпки, маленькі блокнотики, наліпки, тощо...
Усіх, хто хоче допомогти хворим діткам просять звертатись за телефоном: 095-466-06-82.
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Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.
Іграшки збирають для діток, які лікуються в нейрохірургічному відділенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. В цьому відділенні лежать діти з вродженими вадами розвитку головного та спинного мозку, гідроцефаліями, пухлинами головного та спинного мозку, епілепсіями, черепно-мозковими травмами та іншими хворобами. І їхнє лікування теж є довгим та болючим.
Для маленьких пацієнтів можна приносити: слайми, іграшкові фігурки, м'ячі, маленькы машинки, пакетики тіста для ліпки, маленькі блокнотики, наліпки, тощо...
Усіх, хто хоче допомогти хворим діткам просять звертатись за телефоном: 095-466-06-82.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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