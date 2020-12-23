«Ми робимо добре або дуже добре», – керівник волинської меблевої компанії BROSKO*

Успішна реалізація унікальних проєктів, команда молодих професіоналів та індивідуальний підхід до кожного клієнта – за такими принципами працює меблева компанія BROSKO, яка займається проєктуванням та виготовленням авторських меблів. BROSKO здійснює повний цикл виробництва меблів: від ідеї, розробки ескізної та технічної документації до виробництва й установки на об'єкті.Компанія виконує 95% послуг, які є на ринку меблів, тому клієнт має змогу створити простір своєї мрії в одному місці. Крім того, BROSKO співпрацює із багатьма компаніями, які пов’язані з ремонтними роботами. Таким чином можна отримати знижку.Команда професіоналів своєї справи враховує усі побажання замовника, який затверджує навіть найменші деталі проєкту.Власник меблевої компанії BROSKOрозповів для, чим особливий сервіс у його компанії, чому клієнтам вигідно звертатися саме до них та скільки часу спеціалісти приділяють роботі.Меблева компанія BROSKO працює з 2015 року та має магазини у трьох містах Волині: Луцьку, Нововолинську та Володимирі-Волинському. З останнього, до слова, й зародився цей меблевий бізнес. Також мають два виробництва. Магазин в обласному центрі Волині працює лише пів року, але вже знайшов тут чимало прихильників.Андрій Бунда розповідає, що компанія BROSKO працювала у Луцьку й раніше, але магазину не було. За його словами, відкрити магазин планували раніше, але виникли деякі труднощі з пошуком команди.«Потроху ми завойовували ринок у Луцьку. Ми здійснювали монтажі, їздили на виїзди. Так, про нас мало хто знав, але в місяць ми ставили 3-4 об’єкти тут. Потім почали звертатися клієнти, які проживають у Володимирі-Волинському чи Нововолинську, але мають квартири у Луцьку. Ми їх обслуговували і у період карантину ми ще більше почали працювати у Луцьку», – каже Андрій Бунда.Перед Новим роком до компанії звернулося чимало людей із різноманітними побажаннями. Фахівці у найкоротші строки виконали усі замовлення, а клієнти залишилися задоволеними. Андрій Бунда зауважує: «Як тільки ми почали роботу в Луцьку, ми створили команду, взяли чимало великих замовлень. До прикладу, щодо меблевого оформлення квартир, навіть таунхаус був. Ми усе мали виконати до Нового року. В нині можемо сказати, що усі проєкти з усіх трьох міст здали вчасно і усі замовники були дуже задоволені».Керівник компанії зазначає, що спеціалісти беруться за будь-яке замовлення, навіть якщо раніше не робили нічого подібного.«Навіть якщо замовник хоче столи з металу, то в нас є професійне виробництво металу, фарбування порошковою фарбою і зварка. Якщо треба щось зі скла, ми беремось за це. Навіть якщо ми цього ніколи не робили, то ми вчимося, долаємо нові виклики. Клієнт у будь-якому випадку буде задоволений результатом», – зауважує пан Андрій.З клієнтами компанія працює виключно за угодою. Як каже Андрій Бунда, це сприяє виконанню усіх умов як з їхньої сторони, так і зі сторони клієнта. В угоді прописані всі дати, оплата та штрафи для обох сторін у разі невиконання умов договору.«Клієнт завжди хоче знати приблизну вартість. Але ціну дуже важко сформувати, коли не знаєш, чого саме хоче клієнт. Ми просимо надати розмір кухні чи шафи, клієнт надає нам цю інформацію. Тоді ми обговорюємо, якою має бути фурнітура та наповнення, з якого матеріалу: дорожчого чи дешевшого, українського виробника чи закордонного. Потім ми формуємо ціновий діапазон. Якщо є конкретні побажання, то даємо на вибір 2 ціни. Тобто ми клієнту завжди надаємо вибір. Тоді до нього їдуть проєктанти. Якщо замовник не може навіть розмірів скласти, то ми їдемо до нього і самі заміряємо», – розповідає про схему роботи керівник BROSKO.На запитання, чим же особлива меблева компанія BROSKO, Андрій Бунда відповідає: «По-перше, основне для нас – це результат. Ми робимо добре або дуже добре. Ми віддаємось клієнту на 100%. Також спочатку ми даємо, а потім вже беремо. Бо наші замовники отримують від нас дуже багато нашого часу. Це є прорахунки, проєкти, дизайн-проєкти. І все це безкоштовно. Тобто ми спочатку чуємо клієнта і вже потім укладаємо договір з ним».Зізнається, інколи працівники компанії виконують роботу ледь не цілодобово, аби допомогти замовнику чи не підвести його з термінами.Особливістю роботи команди BROSKO є також те, що після монтажу працівники компанії виконують безкоштовний клінінг, тобто самі прибирають за собою.«Ціль нашої компанії – допомогти клієнтам створити комфорт та затишок в їхніх оселях. Наші дизайнери та проєктанти це роблять. Ми працюємо усією командою і один одного підтримуємо. В 5 ранку можемо зідзвонитись, обговорити якесь питання, якщо не маємо часу вдень. Якщо виникає якась проблема, ми вирішуємо її разом. Цим не займається замовник, цим займаємось ми. Навіть якщо десь прораховуємось, щось не виходить, потрібні додаткові кошти, то вкладаємо їх ми, а не клієнт», - додає Андрій Бунда.До того ж, працівники BROSKO можуть порекомендувати клієнтам послуги інших служб, із якими вони співпрацюють. Таким чином можна зекономити, адже людина отримує знижку від компанії, до якої вона звертається.«Для прикладу, одна фірма робить нам опалення. Нам так легше працювати, бо ми один одного розуміємо. Якщо клієнт звертається до нас, то отримує ще знижку від цієї компанії. Якщо людині треба техніка, то ми рекомендуємо компанію, з якою ми співпрацюємо. Компанії також надають гарантію, сервісне обслуговування, повернення. Ми працюємо на знижку для клієнта», - розповідає керівник меблевої компанії.Андрій Бунда каже, що за короткий час його команді вдалося досягти дуже великих результатів. Меблева компанія BROSKO не має наміру зупинятися і буде вдосконалюватися, щоб і далі радувати своїх клієнтів креативними та нестандартними рішеннями.