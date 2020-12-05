вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний водій наїхав на двох підлітків: хлопець загинув на місці, дівчина – в лікарні

На Волині п'яний водій наїхав на двох підлітків: хлопець загинув на місці, дівчина – в лікарні
На Волині у автопригоді загинув підліток, ще одна 15-річна дівчина травмувалася. Автопригода трапилася у суботу, 20 лютого, на автодорозі у селі Білин Ковельського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій здійснив наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.

У результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології Ковельської районної лікарні.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, загибель, Білин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій наїхав на двох підлітків: хлопець загинув на місці, дівчина – в лікарні
Сьогодні, 11:33
У Луцьку на Потебні – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Для хворих дітей у Луцьку збирають подарунки в «Скриньку хоробрості»
Сьогодні, 11:19
За минулі вихідні на Волині рятувальники витягали із заметів 5 автомобілів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:43
Більше одужало, ніж захворіло: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
У лікарні помер молодий чоловік, якого збили у Камінь-Каширському районі У лікарні помер молодий чоловік, якого збили у Камінь-Каширському районі
14 січень, 11:53
На Волині – аварія із загиблими. ФОТО На Волині – аварія із загиблими. ФОТО
05 грудень, 2020, 19:00
Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО
05 грудень, 2020, 10:40
На Волині у подвійній ДТП загинув чоловік: тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники На Волині у подвійній ДТП загинув чоловік: тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники
27 жовтень, 2020, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний водій наїхав на двох підлітків: хлопець загинув на місці, дівчина – в лікарні
Сьогодні, 11:33
 0
У Луцьку на Потебні – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
 0
Для хворих дітей у Луцьку збирають подарунки в «Скриньку хоробрості»
Сьогодні, 11:19
 0
За минулі вихідні на Волині рятувальники витягали із заметів 5 автомобілів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:43
 0
Більше одужало, ніж захворіло: яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8