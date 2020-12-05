На Волині п'яний водій наїхав на двох підлітків: хлопець загинув на місці, дівчину госпіталізували
Сьогодні, 11:33
На Волині у автопригоді загинув підліток, ще одна 15-річна дівчина травмувалася. Автопригода трапилася у суботу, 20 лютого, на автодорозі у селі Білин Ковельського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій здійснив наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.
У результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології Ковельської районної лікарні.
Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій здійснив наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.
У результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології Ковельської районної лікарні.
Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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