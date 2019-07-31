Повідомили, які продукти в Україні підробляють найчастіше





Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова, інформує



"Так історично склалося, що молочка — це продукція, яку найчастіше підробляють. І, як правило, масло", — повідомила вона.



За словами експертки, навіть дитяче харчування варто перевіряти.



"Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в найбезпечніших продуктах, у дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найнебезпечніша тема", — повідомила Куликова, відповідаючи на питання, які найнебезпечніші продукти їй зустрічалися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На прилавки українських магазинів не завжди потрапляють якісні продукти. Серед фальсифікатів лідирують молочна продукція і вершкове масло.Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра", інформує "Україна 24". "Так історично склалося, що молочка — це продукція, яку найчастіше підробляють. І, як правило, масло", — повідомила вона.За словами експертки, навіть дитяче харчування варто перевіряти."Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в найбезпечніших продуктах, у дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найнебезпечніша тема", — повідомила Куликова, відповідаючи на питання, які найнебезпечніші продукти їй зустрічалися.

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