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Повідомили, які продукти в Україні підробляють найчастіше

Повідомили, які продукти в Україні підробляють найчастіше
На прилавки українських магазинів не завжди потрапляють якісні продукти. Серед фальсифікатів лідирують молочна продукція і вершкове масло.

Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова, інформує "Україна 24".

"Так історично склалося, що молочка — це продукція, яку найчастіше підробляють. І, як правило, масло", — повідомила вона.

За словами експертки, навіть дитяче харчування варто перевіряти.

"Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в найбезпечніших продуктах, у дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найнебезпечніша тема", — повідомила Куликова, відповідаючи на питання, які найнебезпечніші продукти їй зустрічалися.


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Теги: фальсифікат, продукти, Україна
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