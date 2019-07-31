Повідомили, які продукти в Україні підробляють найчастіше
Сьогодні, 11:48
На прилавки українських магазинів не завжди потрапляють якісні продукти. Серед фальсифікатів лідирують молочна продукція і вершкове масло.
Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова, інформує "Україна 24".
"Так історично склалося, що молочка — це продукція, яку найчастіше підробляють. І, як правило, масло", — повідомила вона.
За словами експертки, навіть дитяче харчування варто перевіряти.
"Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в найбезпечніших продуктах, у дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найнебезпечніша тема", — повідомила Куликова, відповідаючи на питання, які найнебезпечніші продукти їй зустрічалися.
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Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова, інформує "Україна 24".
"Так історично склалося, що молочка — це продукція, яку найчастіше підробляють. І, як правило, масло", — повідомила вона.
За словами експертки, навіть дитяче харчування варто перевіряти.
"Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в найбезпечніших продуктах, у дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найнебезпечніша тема", — повідомила Куликова, відповідаючи на питання, які найнебезпечніші продукти їй зустрічалися.
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