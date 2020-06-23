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На «Ягодині» у фурі, яка везла з Польщі гуманітарну допомогу, виявили незаконний товар

На «Ягодині» у фурі, яка везла з Польщі гуманітарну допомогу, виявили незаконний товар
На митному посту «Ягодин» виявили у вантажі з гуманітарною допомогою тисячу одиниць незадекларованого товару.

Про це інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Повідомляють, що на митницю заїхав вантажний автомобіль «ДАФ» під керуванням громадянина Польщі. Відповідно до поданих до митного контролю документів, слідував вантаж «сільськогосподарська техніка», в адресу благодійної організації.

В результаті ж у вантажному відсіку фури переміщувались незазначені товари загальною вартістю 94,6 тисяч гривень.

Таким чином представник організації відправника намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Ягодин, товар, фура
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