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Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований одяг та взуття на суму майже 100 тисяч гривень. ФОТО

Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований одяг та взуття на суму майже 100 тисяч гривень. ФОТО
В зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «червоний коридор» заїхав автомобіль DAF під керуванням громадянина Республіки Білорусь із вантажем «Металопрокат».

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

Під час проведення митного контролю, працівники Волинської митниці Держмитслужби запропонували заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, проте жодних товарів заявлено не було.

В результаті повного митного огляду вантажівки виявили незадекларованих 88 одиниць одягу та взуття загальною вартістю 77 435 гривень.

Таким чином громадянин Республіки Білорусь не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.

Відтак, згаданий товар вартістю понад 77 тисяч гривень вилучили до рішення суду.

Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований одяг та взуття на суму майже 100 тисяч гривень. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований одяг та взуття на суму майже 100 тисяч гривень. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований одяг та взуття на суму майже 100 тисяч гривень. ФОТО


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Теги: незадекларований товар, волинська митниця, вантажівка
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