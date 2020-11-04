На Закарпатті буде до +12 градусів, а на Сході України – морози: прогноз погоди на найближчі дні

23 лютого східна частина України, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпро з районами потраплять у відчутні "мінуси". Вдень там очікують вдень -5-12 градусів. А вночі на північному сході навіть подекуди до -12-15 градусів.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.А от на Заході та у Південній частині України буде найтепліше - максимально +4+9 градусів, на Закарпатті до +12 градусів. На решті території України вдень – близько нуля.Синоптик зауважує, що у вівторок на Сході, північному сході та в Центрі України пориви південно-східного вітру можуть бути сильними, штормовими.У Києві 23-го лютого упродовж дня - близько нуля, без суттєвих опадів, хоча й буде хмарно. Проте пізно ввечері у вівторок, а потім у середу у столиці - сніг та мокрий сніг. 24-го лютого у Києві короткочасно похолодає. А далі знову потепліє.У четвер-п'ятницю, 25-26 лютого, на Закарпатті та в прикарпатських областях є ймовірність максимальної температури до +13+15 градусів."Хто сильно заскучав за весною, не переживайте - ще буде кліматична, коли середня добова температура повітря буде розкручуватися від нуля до +15 градусів, буде астрономічна 20 березня", - резюмує синоптик у своєму дописі.