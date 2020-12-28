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Волинянка за 100 доларів хотіла «відмазати» від поліцейських свого товариша

Волинянка за 100 доларів хотіла «відмазати» від поліцейських свого товариша
Нетверезих водіїв правоохоронці виявили в Ковельському та Луцькому районах у суботу, 20 лютого.

Водія автомобіля Citroen Berlingo, 46-річного мешканця Ковеля, патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху поблизу села Волошки Ковельського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Порушник перебував за кермом напідпитку, пройти тест та визначення стану алкогольного сп’яніння він відмовився.

Під час складання адмінматеріалів пасажирка автомобіля, 47-річна ковельчанка, незважаючи на неодноразові попередження, намагалася надати правоохоронцям хабар за уникнення її товаришем відповідальності. 100 доларів жінка поклала на панель службового авто. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кошти правоохоронці вилучили.

В цей же день нетверезого водія поліцейські виявили в Луцькому районі. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік залишив на задньому сидінні службового автомобіля 1000 грн неправомірної вигоди. Гроші слідчі вилучили.

За двома фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Волинянка за 100 доларів хотіла «відмазати» від поліцейських свого товариша
Волинянка за 100 доларів хотіла «відмазати» від поліцейських свого товариша

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Теги: хабар, волинянка, товариш, водій
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