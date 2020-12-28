Волинянка за 100 доларів хотіла «відмазати» від поліцейських свого товариша
Сьогодні, 13:19
Нетверезих водіїв правоохоронці виявили в Ковельському та Луцькому районах у суботу, 20 лютого.
Водія автомобіля Citroen Berlingo, 46-річного мешканця Ковеля, патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху поблизу села Волошки Ковельського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Порушник перебував за кермом напідпитку, пройти тест та визначення стану алкогольного сп’яніння він відмовився.
Під час складання адмінматеріалів пасажирка автомобіля, 47-річна ковельчанка, незважаючи на неодноразові попередження, намагалася надати правоохоронцям хабар за уникнення її товаришем відповідальності. 100 доларів жінка поклала на панель службового авто. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кошти правоохоронці вилучили.
В цей же день нетверезого водія поліцейські виявили в Луцькому районі. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік залишив на задньому сидінні службового автомобіля 1000 грн неправомірної вигоди. Гроші слідчі вилучили.
За двома фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Водія автомобіля Citroen Berlingo, 46-річного мешканця Ковеля, патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху поблизу села Волошки Ковельського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Порушник перебував за кермом напідпитку, пройти тест та визначення стану алкогольного сп’яніння він відмовився.
Під час складання адмінматеріалів пасажирка автомобіля, 47-річна ковельчанка, незважаючи на неодноразові попередження, намагалася надати правоохоронцям хабар за уникнення її товаришем відповідальності. 100 доларів жінка поклала на панель службового авто. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кошти правоохоронці вилучили.
В цей же день нетверезого водія поліцейські виявили в Луцькому районі. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік залишив на задньому сидінні службового автомобіля 1000 грн неправомірної вигоди. Гроші слідчі вилучили.
За двома фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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