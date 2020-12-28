Волинянка за 100 доларів хотіла «відмазати» від поліцейських свого товариша

Нетверезих водіїв правоохоронці виявили в Ковельському та Луцькому районах у суботу, 20 лютого.Водія автомобіля Citroen Berlingo, 46-річного мешканця Ковеля, патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху поблизу села Волошки Ковельського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Порушник перебував за кермом напідпитку, пройти тест та визначення стану алкогольного сп’яніння він відмовився.Під час складання адмінматеріалів пасажирка автомобіля, 47-річна ковельчанка, незважаючи на неодноразові попередження, намагалася надати правоохоронцям хабар за уникнення її товаришем відповідальності. 100 доларів жінка поклала на панель службового авто. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кошти правоохоронці вилучили.В цей же день нетверезого водія поліцейські виявили в Луцькому районі. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік залишив на задньому сидінні службового автомобіля 1000 грн неправомірної вигоди. Гроші слідчі вилучили.За двома фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.