Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
м. Устилуг: Аптека № 7,
УКРПОШТА,ФОП Книш Андрій Михайлович
Ресторан "Зустріч",Будинок культури
Магазин ABC,Устилузька міська рада Устилузьке виробниче управл.житл.комун.господарств м. Устилуг: вул. Володимирська 42-50,27-45, Стравинського, Шевченка 1-13,4-22, Грушевського 1-9, Пархоменка,
Лєвенцова, Гагаріна
2 ПЛ-10 Л-02-01 до ЛР-218 9:00-17:00 м. Устилуг:ВОЛЗ с.Пархоменкове застава
м. Устилуг: вул. Садова, Володимирська, Зелена 14-44,17-45, с. Залужжя, с. Пархоменкове,с. Самотишшя
3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-396 9:00-17:00 с. Нехворощі:
Школа,СКЗ
Клуб ,Водокачка с. Нехворощі:
4 ПЛ-0.4 Л-2.Л-3 КТП-216 9:00-17:00 с. Діхтів: ФАП с.Діхтів
Школа с.Діхтів
магазин, церква с. Діхтів:
вул.Центральна, Шкільна 1-41,2-32
5 ПЛ-0.4 Л-18 ЗТП-290 9:00-17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Виговського, Олійника, Старицького12-25, Шухевича, 69,77, Ковельська 110 Федорова 3-12, Чорновола
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Перемиль:
вул. Ставкова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30 ФАП
с.Верхнів вул.Берегова,провулок Сонячний
2. КТП-55 10:00-17:00 с.Литовеж вул.Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-4 від КТП-105 9:30-16:30 магазин Престиж смт Іваничі частково вул.Колгоспна 28-56
4 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-238 10:00-14:00 смт Іваничі вул.Цегельна
Камінь-Каширський район
1. КТП-63 09:00 - 17:00 Школа с.Волиця вул.Загірська
2. ПЛ-10 Л-19-05 від ЗТП-331 до ЛР-19 09:00 - 17:00 Усі юридичні соживачі с.Хотешово .пилорама спп» Сірче с.Добре с.Хотешово(повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-168 09:00 - 12:00 с.Раків-Ліс, вул. Першотравнева
Ківерцівський район
1 ЗТП-298 8:30-17:00 школа смт.Олика
смт. Олика
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Шкільна, буд. 4-39
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Піонерська, буд. 3-14
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-35 8:30-17:00
с.Озеро
вул. Л.Українки
вул. Молодіжна
вул.Набережна
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-230 8:30-17:00 ФОП Олексіюк Н.А. - магазин
с.Дубище
вул.Ватутіна,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
с.Дроздні
2. 9:00-17:00
ФО Баглик Л.О,ФОП Пацалай М.М
Житлово-будівельний кооператив ''Жовтень
ФОП Данилюк О.О,ФОП Простопчук В.О
ФО Кравчук Ю.П,ФОП Корсак С.С
ФОП Стельмах В.М,Ф.О.Ігоніна І.Г
ФОП Войчук Л.А,Ф.о. Михальчук Г.С
ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"
ФОП Єрдяков М.С,Ф.о.Климовець Н.З
ФОП Топоровський О.Є,ФОП Михальчук Г.С
Ковельське РЖКП №2,ТзОВ "Ковельхліб"
Приватне мале підприємство "ВІКА"
ТзОВ фірма "Волиньфарм",ПрАТ "ВОПАС "
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Харлампович Л.В
ТзОВ "Равім " м.Ковель
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №170
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос" с.Озірне
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
5. ПЛ 10кВ.Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176; ТП-108 )
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"
Поворська сільська рада,ФОП Дерев 'янчук Г.І,Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В,Волинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд",Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
Локачинський район
1. КТП-66-07 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 9:00 – 17:00 водобашня як на Затурці с.Шельвів (водобашня як на Затурці)
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-48-07 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Затурці вул.Б.Хмельницького і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
Полонківське споживче товариство (Магазин Голишів)
с. Голишів вул. Садова
2 ПЛ-10 Л-33-02 10:00-16:00 Торчинська ОТГ – с. Веселе: ФАП, магазин, школа, водобашня, церква, будинок культури, дитсадок.
ПП «САГС-ВЕСТ» - ферма
ТзОВ «Веселе-Агро» - бригада 2, млин, МТФ-2, овочесховище, свинарник
ПП «Сом-сервіс» - автогараж
ФОП Панасюк К.О. – бар
ФОП Ступачинська С.О. - їдальня с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
3 ПЛ-10 кВ Л-32-02 (КТП-223,224,468,121,427,476,543,120,200, ЗТП-440,412) 09:00 – 17:00 СГТзОВ "Городище": с. Городище-ІІ (Ферма №2, Бригада №1 , Бригада с. Чаруків), с. Григоровичі (Бригада №1), ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, ФОП Козак Іван Євгенійович, ФОП Боб-Харланов Володимир Юхимов, ФОГ Сніцар Галина Йосипівна, ФОП Зеленко Тамара Олександрів, ФОП Дармовис Олімпія Євгеніївна, контора с/р., Луцька рай.лікарня державної ветеринарної медицини, Полонківське споживче товариство, АТС с. Городище-ІІ , с. Чаруків вул. Молодіжна, Першого травня, Набережна.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
М/П с.Римачі Військова частина 9971
с.Римачі
2. 9 00 -17 00 М/П сЗапіля Магазин сЗапіля. Клуб сЗапіля сЗапіля
3 КТП 343 ПЛ10кВ 26-05 від ЛР333до 167
9 00 -17 00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна МиколаївнаФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій ВасильовичСільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна, Школа с.Світязь, ФОП Озімок Сергій Васильович, Філія "Любомльський автодор"Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір", Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій ЙосиповичГол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсівТзОВ "Екобуд-ОВВО" , Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна сСвітязь
4 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-106-04 від ЗТП-198 09:00-17:00 РОВР Насосна станція с. Цир (Частково)
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-166 10:00 - 17:00 побут с. Щитинь вул. Жовтнева, Поліська
3 КТП-20 10:00 - 17:00 Поштове відділення; Храм;ФАП; ФОП Матейчик А.К магазин; с. Хоцунь (Частково)
4 ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкормілля» 10:00 - 17:00 СГПП «Дружба»; Поштове відділення;ФАП; ФОП Сергуц М.І.; ФОП Касянчук пилорама; Церква; Дитячий садок ; Насосна станція. С. Підкормілля (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00 с. Троянівка.
2 ПЛ-10 кВ, Л-65-05 11:00-17:00 КТП-117, с.Боровичі - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).КТП-118.КТП-119, с. Грузятин.
КТП-120 - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин). ЗТП-272.КТП-274, с. Грузятин - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).
КТП-277, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд.майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).
КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).
КТП-332.ЩТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.КТП-369, с. Годомичі.
3. 10:00-17:00
с. Четвертня.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-2 09:00-17:00 УТОС вул. Нововолинська 8,
ЖКП-1 вул. Нововолинська 8,
м-н «Надія» б-р Шевченка 41,
друкарня м. Нововолинськ:
вул. Дорогиничівська, Петрова, Автобусна 14,
пров. Новий
2. ПЛ-0.4 Л-8 від ЗТП-2 09:00-17:00 м-н «Гідрогаз» б-р Шевченка 45
«Реал естет плюс» б-р Шевченка 43 м. Нововолинськ:
б-р Шевченка 47,49;
вул. Автобусна 16-24,
пров. Північний, Комунальний
3. ПЛ-0.4 Л-4 від ЗТП-37 09:00-17:00 м. Нововолинськ:
вул. кн. Ольги 20-30, Чайковського 19/2-31, 20-30;Чехова 13-21, 6-14
Ратнівський район
1. 9.30. - 12.00
с.Жиричі
2 КТП-242 Л-2 9.30. - 17.00 смт Ратно вул. Учительська
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
Старовижівський район
1 КТП-109 10:00-16:00 с Паридуби вул Л.Українки,Вигінська,Луківська
2 КТП-166 Л-1 09:00-14:00 Контора Лісгоспу,Магазин смт Стара Вижва
3 ЗТП-127 Л-5 14:00-15:00 Приватбанк,Інтернет смт Стара Вижва вул Соборності
4 КТП-219 Л-1,Л-2 10:00-17:00 смт Стара Вижва вул.Поліська,Проектна,Гагаріна,Володимирська,Садова,Підлісна,500-ти річчя,пров.Привітний,Затишний.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-73 10:00-16:30 Туличівська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Літин
2 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309
10:00-16:00 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі вул. Карпанська, Шкільна,
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока ,ФАП, церква с.Відють
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-116 10:00-12:00 СВК «Маяк» - башня, КЗС, майстерня с.Новосілки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
м. Устилуг: Аптека № 7,
УКРПОШТА,ФОП Книш Андрій Михайлович
Ресторан "Зустріч",Будинок культури
Магазин ABC,Устилузька міська рада Устилузьке виробниче управл.житл.комун.господарств м. Устилуг: вул. Володимирська 42-50,27-45, Стравинського, Шевченка 1-13,4-22, Грушевського 1-9, Пархоменка,
Лєвенцова, Гагаріна
2 ПЛ-10 Л-02-01 до ЛР-218 9:00-17:00 м. Устилуг:ВОЛЗ с.Пархоменкове застава
м. Устилуг: вул. Садова, Володимирська, Зелена 14-44,17-45, с. Залужжя, с. Пархоменкове,с. Самотишшя
3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-396 9:00-17:00 с. Нехворощі:
Школа,СКЗ
Клуб ,Водокачка с. Нехворощі:
4 ПЛ-0.4 Л-2.Л-3 КТП-216 9:00-17:00 с. Діхтів: ФАП с.Діхтів
Школа с.Діхтів
магазин, церква с. Діхтів:
вул.Центральна, Шкільна 1-41,2-32
5 ПЛ-0.4 Л-18 ЗТП-290 9:00-17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Виговського, Олійника, Старицького12-25, Шухевича, 69,77, Ковельська 110 Федорова 3-12, Чорновола
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Перемиль:
вул. Ставкова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30 ФАП
с.Верхнів вул.Берегова,провулок Сонячний
2. КТП-55 10:00-17:00 с.Литовеж вул.Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-4 від КТП-105 9:30-16:30 магазин Престиж смт Іваничі частково вул.Колгоспна 28-56
4 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-238 10:00-14:00 смт Іваничі вул.Цегельна
Камінь-Каширський район
1. КТП-63 09:00 - 17:00 Школа с.Волиця вул.Загірська
2. ПЛ-10 Л-19-05 від ЗТП-331 до ЛР-19 09:00 - 17:00 Усі юридичні соживачі с.Хотешово .пилорама спп» Сірче с.Добре с.Хотешово(повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-168 09:00 - 12:00 с.Раків-Ліс, вул. Першотравнева
Ківерцівський район
1 ЗТП-298 8:30-17:00 школа смт.Олика
смт. Олика
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Шкільна, буд. 4-39
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Піонерська, буд. 3-14
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-35 8:30-17:00
с.Озеро
вул. Л.Українки
вул. Молодіжна
вул.Набережна
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-230 8:30-17:00 ФОП Олексіюк Н.А. - магазин
с.Дубище
вул.Ватутіна,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
с.Дроздні
2. 9:00-17:00
ФО Баглик Л.О,ФОП Пацалай М.М
Житлово-будівельний кооператив ''Жовтень
ФОП Данилюк О.О,ФОП Простопчук В.О
ФО Кравчук Ю.П,ФОП Корсак С.С
ФОП Стельмах В.М,Ф.О.Ігоніна І.Г
ФОП Войчук Л.А,Ф.о. Михальчук Г.С
ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"
ФОП Єрдяков М.С,Ф.о.Климовець Н.З
ФОП Топоровський О.Є,ФОП Михальчук Г.С
Ковельське РЖКП №2,ТзОВ "Ковельхліб"
Приватне мале підприємство "ВІКА"
ТзОВ фірма "Волиньфарм",ПрАТ "ВОПАС "
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Харлампович Л.В
ТзОВ "Равім " м.Ковель
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №170
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос" с.Озірне
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
5. ПЛ 10кВ.Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176; ТП-108 )
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"
Поворська сільська рада,ФОП Дерев 'янчук Г.І,Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В,Волинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд",Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
Локачинський район
1. КТП-66-07 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 9:00 – 17:00 водобашня як на Затурці с.Шельвів (водобашня як на Затурці)
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-48-07 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Затурці вул.Б.Хмельницького і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
Полонківське споживче товариство (Магазин Голишів)
с. Голишів вул. Садова
2 ПЛ-10 Л-33-02 10:00-16:00 Торчинська ОТГ – с. Веселе: ФАП, магазин, школа, водобашня, церква, будинок культури, дитсадок.
ПП «САГС-ВЕСТ» - ферма
ТзОВ «Веселе-Агро» - бригада 2, млин, МТФ-2, овочесховище, свинарник
ПП «Сом-сервіс» - автогараж
ФОП Панасюк К.О. – бар
ФОП Ступачинська С.О. - їдальня с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
3 ПЛ-10 кВ Л-32-02 (КТП-223,224,468,121,427,476,543,120,200, ЗТП-440,412) 09:00 – 17:00 СГТзОВ "Городище": с. Городище-ІІ (Ферма №2, Бригада №1 , Бригада с. Чаруків), с. Григоровичі (Бригада №1), ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, ФОП Козак Іван Євгенійович, ФОП Боб-Харланов Володимир Юхимов, ФОГ Сніцар Галина Йосипівна, ФОП Зеленко Тамара Олександрів, ФОП Дармовис Олімпія Євгеніївна, контора с/р., Луцька рай.лікарня державної ветеринарної медицини, Полонківське споживче товариство, АТС с. Городище-ІІ , с. Чаруків вул. Молодіжна, Першого травня, Набережна.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
М/П с.Римачі Військова частина 9971
с.Римачі
2. 9 00 -17 00 М/П сЗапіля Магазин сЗапіля. Клуб сЗапіля сЗапіля
3 КТП 343 ПЛ10кВ 26-05 від ЛР333до 167
9 00 -17 00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна МиколаївнаФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій ВасильовичСільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна, Школа с.Світязь, ФОП Озімок Сергій Васильович, Філія "Любомльський автодор"Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір", Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій ЙосиповичГол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсівТзОВ "Екобуд-ОВВО" , Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна сСвітязь
4 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-106-04 від ЗТП-198 09:00-17:00 РОВР Насосна станція с. Цир (Частково)
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-166 10:00 - 17:00 побут с. Щитинь вул. Жовтнева, Поліська
3 КТП-20 10:00 - 17:00 Поштове відділення; Храм;ФАП; ФОП Матейчик А.К магазин; с. Хоцунь (Частково)
4 ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкормілля» 10:00 - 17:00 СГПП «Дружба»; Поштове відділення;ФАП; ФОП Сергуц М.І.; ФОП Касянчук пилорама; Церква; Дитячий садок ; Насосна станція. С. Підкормілля (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00 с. Троянівка.
2 ПЛ-10 кВ, Л-65-05 11:00-17:00 КТП-117, с.Боровичі - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).КТП-118.КТП-119, с. Грузятин.
КТП-120 - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин). ЗТП-272.КТП-274, с. Грузятин - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).
КТП-277, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд.майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).
КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).
КТП-332.ЩТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.КТП-369, с. Годомичі.
3. 10:00-17:00
с. Четвертня.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-2 09:00-17:00 УТОС вул. Нововолинська 8,
ЖКП-1 вул. Нововолинська 8,
м-н «Надія» б-р Шевченка 41,
друкарня м. Нововолинськ:
вул. Дорогиничівська, Петрова, Автобусна 14,
пров. Новий
2. ПЛ-0.4 Л-8 від ЗТП-2 09:00-17:00 м-н «Гідрогаз» б-р Шевченка 45
«Реал естет плюс» б-р Шевченка 43 м. Нововолинськ:
б-р Шевченка 47,49;
вул. Автобусна 16-24,
пров. Північний, Комунальний
3. ПЛ-0.4 Л-4 від ЗТП-37 09:00-17:00 м. Нововолинськ:
вул. кн. Ольги 20-30, Чайковського 19/2-31, 20-30;Чехова 13-21, 6-14
Ратнівський район
1. 9.30. - 12.00
с.Жиричі
2 КТП-242 Л-2 9.30. - 17.00 смт Ратно вул. Учительська
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
Старовижівський район
1 КТП-109 10:00-16:00 с Паридуби вул Л.Українки,Вигінська,Луківська
2 КТП-166 Л-1 09:00-14:00 Контора Лісгоспу,Магазин смт Стара Вижва
3 ЗТП-127 Л-5 14:00-15:00 Приватбанк,Інтернет смт Стара Вижва вул Соборності
4 КТП-219 Л-1,Л-2 10:00-17:00 смт Стара Вижва вул.Поліська,Проектна,Гагаріна,Володимирська,Садова,Підлісна,500-ти річчя,пров.Привітний,Затишний.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-73 10:00-16:30 Туличівська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Літин
2 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309
10:00-16:00 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі вул. Карпанська, Шкільна,
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока ,ФАП, церква с.Відють
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-116 10:00-12:00 СВК «Маяк» - башня, КЗС, майстерня с.Новосілки
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