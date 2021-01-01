Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00м. Устилуг: Аптека № 7,УКРПОШТА,ФОП Книш Андрій МихайловичРесторан "Зустріч",Будинок культуриМагазин ABC,Устилузька міська рада Устилузьке виробниче управл.житл.комун.господарств м. Устилуг: вул. Володимирська 42-50,27-45, Стравинського, Шевченка 1-13,4-22, Грушевського 1-9, Пархоменка,Лєвенцова, Гагаріна2 ПЛ-10 Л-02-01 до ЛР-218 9:00-17:00 м. Устилуг:ВОЛЗ с.Пархоменкове заставам. Устилуг: вул. Садова, Володимирська, Зелена 14-44,17-45, с. Залужжя, с. Пархоменкове,с. Самотишшя3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-396 9:00-17:00 с. Нехворощі:Школа,СКЗКлуб ,Водокачка с. Нехворощі:4 ПЛ-0.4 Л-2.Л-3 КТП-216 9:00-17:00 с. Діхтів: ФАП с.ДіхтівШкола с.Діхтівмагазин, церква с. Діхтів:вул.Центральна, Шкільна 1-41,2-325 ПЛ-0.4 Л-18 ЗТП-290 9:00-17:00м. Володимир-Волинський: вул.Виговського, Олійника, Старицького12-25, Шухевича, 69,77, Ковельська 110 Федорова 3-12, Чорновола1. 9:00 – 17:00с. Перемиль:вул. Ставкова1. 9:30-16:30 ФАПс.Верхнів вул.Берегова,провулок Сонячний2. КТП-55 10:00-17:00 с.Литовеж вул.Шевченка3 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-4 від КТП-105 9:30-16:30 магазин Престиж смт Іваничі частково вул.Колгоспна 28-564 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-238 10:00-14:00 смт Іваничі вул.Цегельна1. КТП-63 09:00 - 17:00 Школа с.Волиця вул.Загірська2. ПЛ-10 Л-19-05 від ЗТП-331 до ЛР-19 09:00 - 17:00 Усі юридичні соживачі с.Хотешово .пилорама спп» Сірче с.Добре с.Хотешово(повністю)3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-168 09:00 - 12:00 с.Раків-Ліс, вул. Першотравнева1 ЗТП-298 8:30-17:00 школа смт.Оликасмт. Оликавул. П.Мирного, буд. 1-18вул. Шкільна, буд. 4-39вул. Садова, буд. 2-15вул. Піонерська, буд. 3-142 ПЛ0,4 кВ від КТП-35 8:30-17:00с.Озеровул. Л.Українкивул. Молодіжнавул.Набережна3 ПЛ0,4 кВ від КТП-230 8:30-17:00 ФОП Олексіюк Н.А. - магазинс.Дубищевул.Ватутіна,1. 9:00-17:00Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церквиДрозднівська сільська РадаТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "с.Дроздні2. 9:00-17:00ФО Баглик Л.О,ФОП Пацалай М.МЖитлово-будівельний кооператив ''ЖовтеньФОП Данилюк О.О,ФОП Простопчук В.ОФО Кравчук Ю.П,ФОП Корсак С.СФОП Стельмах В.М,Ф.О.Ігоніна І.ГФОП Войчук Л.А,Ф.о. Михальчук Г.СТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"ФОП Єрдяков М.С,Ф.о.Климовець Н.ЗФОП Топоровський О.Є,ФОП Михальчук Г.СКовельське РЖКП №2,ТзОВ "Ковельхліб"Приватне мале підприємство "ВІКА"ТзОВ фірма "Волиньфарм",ПрАТ "ВОПАС "УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Харлампович Л.ВТзОВ "Равім " м.Ковель3.ПЛ-0,4кВ від КТП №1709:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос" с.Озірне4.ПЛ-0,4кВ від КТП №789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк5. ПЛ 10кВ.Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176; ТП-108 )9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"Поворська сільська рада,ФОП Дерев 'янчук Г.І,Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КПФОП Бахарєва Є.В,Волинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМОТзОВ "Лістрансбуд",Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.ВФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озірнес.Гулівкас.Заячівка1. КТП-66-07 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 9:00 – 17:00 водобашня як на Затурці с.Шельвів (водобашня як на Затурці)2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-48-07 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Затурці вул.Б.Хмельницького і прилегліВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Полонківське споживче товариство (Магазин Голишів)с. Голишів вул. Садова2 ПЛ-10 Л-33-02 10:00-16:00 Торчинська ОТГ – с. Веселе: ФАП, магазин, школа, водобашня, церква, будинок культури, дитсадок.ПП «САГС-ВЕСТ» - фермаТзОВ «Веселе-Агро» - бригада 2, млин, МТФ-2, овочесховище, свинарникПП «Сом-сервіс» - автогаражФОП Панасюк К.О. – барФОП Ступачинська С.О. - їдальня с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе3 ПЛ-10 кВ Л-32-02 (КТП-223,224,468,121,427,476,543,120,200, ЗТП-440,412) 09:00 – 17:00 СГТзОВ "Городище": с. Городище-ІІ (Ферма №2, Бригада №1 , Бригада с. Чаруків), с. Григоровичі (Бригада №1), ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, ФОП Козак Іван Євгенійович, ФОП Боб-Харланов Володимир Юхимов, ФОГ Сніцар Галина Йосипівна, ФОП Зеленко Тамара Олександрів, ФОП Дармовис Олімпія Євгеніївна, контора с/р., Луцька рай.лікарня державної ветеринарної медицини, Полонківське споживче товариство, АТС с. Городище-ІІ , с. Чаруків вул. Молодіжна, Першого травня, Набережна.1. 9:00-17:00М/П с.Римачі Військова частина 9971с.Римачі2. 9 00 -17 00 М/П сЗапіля Магазин сЗапіля. Клуб сЗапіля сЗапіля3 КТП 343 ПЛ10кВ 26-05 від ЛР333до 1679 00 -17 00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна, ФОП Сентіщева Жанна МиколаївнаФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, Озимок Анатолій ВасильовичСільська Рада с.Світязь, ФОП Печук Ірина Василівна, Школа с.Світязь, ФОП Озімок Сергій Васильович, Філія "Любомльський автодор"Маг.с.Світязь,Фермерське господарство "Світязький хутір", Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА",Денисовець Сергій ЙосиповичГол.держ.упр.охор.викор.і відтв.водн.жив.ресурсівТзОВ "Екобуд-ОВВО" , Кусько Володимир Костянтинович,ФОП Цвид Ольга Іванівна сСвітязь4 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево1 ПЛ-10 кВ Л-106-04 від ЗТП-198 09:00-17:00 РОВР Насосна станція с. Цир (Частково)2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-166 10:00 - 17:00 побут с. Щитинь вул. Жовтнева, Поліська3 КТП-20 10:00 - 17:00 Поштове відділення; Храм;ФАП; ФОП Матейчик А.К магазин; с. Хоцунь (Частково)4 ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкормілля» 10:00 - 17:00 СГПП «Дружба»; Поштове відділення;ФАП; ФОП Сергуц М.І.; ФОП Касянчук пилорама; Церква; Дитячий садок ; Насосна станція. С. Підкормілля (Частково)1. 10:00-17:00 с. Троянівка.2 ПЛ-10 кВ, Л-65-05 11:00-17:00 КТП-117, с.Боровичі - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).КТП-118.КТП-119, с. Грузятин.КТП-120 - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин). ЗТП-272.КТП-274, с. Грузятин - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).КТП-277, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд.майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).КТП-332.ЩТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.КТП-369, с. Годомичі.3. 10:00-17:00с. Четвертня.1. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-2 09:00-17:00 УТОС вул. Нововолинська 8,ЖКП-1 вул. Нововолинська 8,м-н «Надія» б-р Шевченка 41,друкарня м. Нововолинськ:вул. Дорогиничівська, Петрова, Автобусна 14,пров. Новий2. ПЛ-0.4 Л-8 від ЗТП-2 09:00-17:00 м-н «Гідрогаз» б-р Шевченка 45«Реал естет плюс» б-р Шевченка 43 м. Нововолинськ:б-р Шевченка 47,49;вул. Автобусна 16-24,пров. Північний, Комунальний3. ПЛ-0.4 Л-4 від ЗТП-37 09:00-17:00 м. Нововолинськ:вул. кн. Ольги 20-30, Чайковського 19/2-31, 20-30;Чехова 13-21, 6-141. 9.30. - 12.00с.Жиричі2 КТП-242 Л-2 9.30. - 17.00 смт Ратно вул. Учительська1. 9:00-17:00м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 479:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,813 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-291 КТП-109 10:00-16:00 с Паридуби вул Л.Українки,Вигінська,Луківська2 КТП-166 Л-1 09:00-14:00 Контора Лісгоспу,Магазин смт Стара Вижва3 ЗТП-127 Л-5 14:00-15:00 Приватбанк,Інтернет смт Стара Вижва вул Соборності4 КТП-219 Л-1,Л-2 10:00-17:00 смт Стара Вижва вул.Поліська,Проектна,Гагаріна,Володимирська,Садова,Підлісна,500-ти річчя,пров.Привітний,Затишний.1 ПЛ-0,4кВКТП-73 10:00-16:30 Туличівська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Літин2 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-30910:00-16:00 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції с.Соловичі вул. Карпанська, Шкільна,3 ПЛ-0,4кВКТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія4 ПЛ-0,4кВКТП-114 10:00-16:30 Пункт прийому молока ,ФАП, церква с.Відють5 ПЛ-0,4кВКТП-116 10:00-12:00 СВК «Маяк» - башня, КЗС, майстерня с.Новосілки