«Рабен Україна» пропонує комфортні перевезення вантажів*

Перші місяці 2021 року продовжують демонструвати зростання попиту на послуги збірної доставки. Можливості компанії «Рабен Україна» з переміщення збірних вантажів є для підприємців України та їхніх партнерів у Європі своєрідною дорогою до стабільності та впевненості.Збірна лінія – унікальний сегмент транспортної логістики, її суть – у доставці вантажів кількох клієнтів шляхом консолідації. Враховують різні напрямки, одержувачів, товарне сусідство та температурні режими. Додаткова перевага – збалансована тарифна сітка. Клієнт платить не за окремий автомобіль, а за кількість палет, прийнятих до перевезення (щонайменше за одну).Доставка збірних вантажів територією України в різних температурних режимах є одним із основних видів діяльності компанії «Рабен Україна». При цьому чітко дотримуються обумовлені терміни доставок (24-48 годин) та надаються додаткові послуги: повернення палет та документів, розкладка коробок. Вантажі консолідуються на платформі MyRaben, далі за допомогою оптимальної кількості транспорту вони відправляються за призначенням. У підсумку – ефективне планування ресурсів і скорочення витрат.Компанія давно використовує паливний калькулятор. З його допомогою клієнти можуть бачити, як зі зниженням вартості пального зменшуються і тарифи на перевезення. Скажімо, коли ціна на паливо знизилась на 25%, тарифи на перевезення зменшилися більш ніж на 10% навіть за заздалегідь підписаними контрактами. Паливний калькулятор автоматично корегує тарифи на вантажні перевезення, що виконуються компанією «Рабен Україна», тому клієнтам не потрібно щоразу звертатися з цього приводу до офісу компанії.Підрозділи «Рабен Україна» розташовані у більшості великих міст країни. Щороку оновлюється 10% власного парку автомобілів. На тлі збільшення обсягів продажів розширюється і партнерська мережа зовнішніх перевізників.У разі непередбачуваних ситуацій, пов’язаних із передачею товару на ту чи іншу точку, – компанія має склади для тимчасового та довгострокового зберігання товарів (смт Велика Димерка, Київська область; міста – Львів, Дніпро, Харків, Одеса, Рівне, Хмельницький).Здійснюється обслуговування збірних вантажів і на міжнародних маршрутах. З будь-якої точки Європи можна доставити навіть дві-три палети, що для багатьох клієнтів є актуально. Торік «Рабен Україна» посилила напрямок міжнародних перевезень, збільшивши перевезення вантажів, включаючи збірні, на напрямку Польща-Україна у 4 рази.Митно-брокерське обслуговування здійснюється у Києві і Львові силами брокерського відділу компанії. Клієнти також можуть використовувати митний склад у Києві.«Рабен Україна» працює на ринку логістики з 2003 року. Пропонує повний спектр логістичних послуг для контрактної логістики, міжнародних та внутрішніх перевезень, а також морських і повітряних вантажних перевезень. У компанії працює 500 співробітників. В користуванні близько 70 000 м² складських площ (включаючи регіони), автопарк – 600 автомобілів.