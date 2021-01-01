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Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО

Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО
Вчора, 21 лютого, у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Ковелі відбулося дійство "Спортивна зима". Весело та корисно провести вихідний на свіжому повітрі прийшло чимало ковельчан. Захід згуртував дітей і дорослих.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Програма була досить різноманітною. Це – гра-подорож "Зимові розваги", веселі старти, турнір з шахів, спортивна стрільба.

Працівники Палацу учнівської молоді організували для своїх вихованців та усіх охочих квест. 11 різноманітних станцій чекали на команди. Зокрема, «Загадкова», «Боулінг», «Казкова».

Пані Світлана зі своєю донечкою Даринкою, які посіле друге місце, кажуть, що результат не головне: «Зимова прогулянка, позитив, батькам і дітям розрядка. Сьогодні ми забули про всі проблеми. Ми щасливі та задоволені».

Багатьох зацікавив конкурс на найкреативнішого сніговика. За дві години роботи біля паркової сцени з’явилось 29 різноманітних фігур. Над їх виготовленням працювали родинами, колективами. Про переможців і їх задуми ми розповімо у наступному матеріалі.

А кульмінацією дійства став смачний обід. Учасники “Спортивної зими” з апетитом смакували гарячий куліш, який приготували справжні професіонали польової кухні, поки усі змагались у спритності та креативі.

Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО
Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО
Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО
Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО
Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО
Веселі старти, квести та конкурси: як ковельчани розважалися на вихідних у парку . ФОТО


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Теги: Ковель, зимові розваги, захід
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