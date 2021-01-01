Під час рейду на волинських водоймах спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 15:00
Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки на території області.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На річці Турія інспектори вилучили 2 безгосподарські браконьєрські сітки загальною довжиною 20 метрів та один ятер.
Крім того, двох порушників у Камінь-Каширському та Любешівському районах склали 2 протоколи за част. 3 статті 85.
На фото екоінспектор та громадський інспектор з охорони довкілля.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На річці Турія інспектори вилучили 2 безгосподарські браконьєрські сітки загальною довжиною 20 метрів та один ятер.
Крім того, двох порушників у Камінь-Каширському та Любешівському районах склали 2 протоколи за част. 3 статті 85.
На фото екоінспектор та громадський інспектор з охорони довкілля.
Головне фото - ілюстративне
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