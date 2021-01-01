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Під час рейду на волинських водоймах спіймали двох браконьєрів

Під час рейду на волинських водоймах спіймали двох браконьєрів
Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки на території області.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

На річці Турія інспектори вилучили 2 безгосподарські браконьєрські сітки загальною довжиною 20 метрів та один ятер.

Крім того, двох порушників у Камінь-Каширському та Любешівському районах склали 2 протоколи за част. 3 статті 85.

На фото екоінспектор та громадський інспектор з охорони довкілля.

Під час рейду на волинських водоймах спіймали двох браконьєрів
Під час рейду на волинських водоймах спіймали двох браконьєрів


Головне фото - ілюстративне

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Теги: рибальство, рейдові перевірки, екоінспекція
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