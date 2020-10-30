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На трасі Київ-Ковель-Ягодин на ходу загорілася вантажівка з 20-ма тоннами машинного масла. ФОТО

На трасі Київ-Ковель-Ягодин на ходу загорілася вантажівка з 20-ма тоннами машинного масла. ФОТО
На міжнародній трасі Київ-Ковель-Ягодин рафалівські рятувальники ліквідували пожежу у вантажівці, що перевозила 20 тонн машинного масла.

22 лютого о 12:15 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загоряння під час руху вантажного автомобіля на трасі державного значення Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Маюничі Вараського району, інформує ДСНС у Рівненській області.

На місце виклику напривали чергове відділення бійців 5-го державного пожежно-рятувального поста смт Рафалівка. Також на гасіння залучили пожежну автоцистерну Полицької виправної колонії.

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що загорілося заднє колесо напівпричіпу вантажівки. Від водія вогнеборці дізналися, що у причепі знаходиться 20 тонн машинного масла.

З метою запобіганню масштабної пожежі рятувальники негайного від’єднали вантажівку від напівпричіпу та подали на гасіння водяні стволи.

Співробітники патрульної поліції з метою безпеки водіїв інших транспортних засобів частково перекрили рух. За кілька хвилин вогонь вдалося ліквідувати та запобігти непередбачуваним наслідкам.

Вогонь знищив заднє колесо напівпричіпу. Жертв та постраждалих немає.

Причина та збитки встановлюються.

До гасіння залучили дві одиниці пожежної техніки та 7 вогнеборців.

На трасі Київ-Ковель-Ягодин на ходу загорілася вантажівка з 20-ма тоннами машинного масла. ФОТО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин на ходу загорілася вантажівка з 20-ма тоннами машинного масла. ФОТО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин на ходу загорілася вантажівка з 20-ма тоннами машинного масла. ФОТО

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Теги: Київ-Ковель, вантажівка, пожежа
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