Луцькі перевізники хочуть збільшити вартість проїзду у маршрутках до 8 гривень

Перевізники пропонують збільшити вартість проїзду у маршрутках Луцька до 8 гривень для тих, хто платить готівкою.Про це стало відомо під час робочої наради, яка відбулася 21 лютого за участю директора департаменту економічної політики, начальника управління транспорту та зв’язку міської радита перевізників, які обслуговують міські маршрути, повідомляє мерія Луцька.Розпочинаючи розмову, Борис Смаль зауважив, що метою сьогоднішньої зустрічі є питання припинення оплати за проїзд у маршрутних таксі готівкою. Попри попередні зустрічі та розмови, водії продовжують брати у пасажирів готівку. Це є порушенням умов договору і такого бути не повинно. Якщо перевізники не проведуть роботи зі своїми водіями і подібні випадки й надалі відбуватимуться, то з початку березня міська рада розриватиме з ними договори. Проводиться робота з перевізниками, які не працюють на міських маршрутах, щодо їх залучення до міських перевезень, але лише за умови готовності їх працювати згідно умов договору, тобто без обігу готівки у автобусах.“Контроль у громадському транспорті посилюватиметься, і контролери разом з працівниками департаменту муніципальної варти виявлятимуть осіб, які не оплачують за проїзд електронним квитком”, - додав Борис Смаль.Пропозицію окремих перевізників встановити вартість у 8 гривень для тих, хто платить готівкою, він назвав фактичною легалізацією обігу готівки у автобусах та відсутністю механізмів її контролю.“До Луцької міської ради надійшло звернення від п’яти перевізників щодо перегляду тарифу на перевезення пасажирів у міських автобусах у бік збільшення. Надані відповідні економічні розрахунки. Ці звернення вивчатимуться. Проте, до наданих документів є ряд запитань, адже розрахунки спираються виключно на дані перевезених пасажирів згідно валідації, тобто оплачених електронним квитком.Проте, у них не враховано тих пасажирів, які оплачують проїзд готівкою. Ці суми ніде не фіксуються. Обіг готівки у міському транспорті неможливо проконтролювати, і це дає підстави перевізникам вчергове вимагати у міської влади перегляду тарифів. Через людей, які не бажають розраховуватися електронними квитками, постраждають усі лучани та гості міста”, - розповідає Борис Смаль.Наостанок зустрічі він наголосив, що виступає за те, аби перевізники могли мати прибуток, купувати новий транспорт, утримувати свої родини, платити податки та зарплати найманим працівникам, але вимагає дотримання умов договору щодо оплати проїзду електронним квитком.