Судитимуть чоловіка, який через «Ягодин» віз до Польщі велику партію прекурсорів

Волинська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення 33-річним жителем Кропивницького закінченого замаху на контрабанду прекурсорів.Чоловіка обвинувачують у тому, що в листопаді 2019 року під час перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин» він намагався перемістити до Польщі порошкоподібну речовин із вмістом псевдоефедрину в особливо великих розмірах, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Злочинні дії молодика були припинені працівниками митниці та Служби безпеки України.Невдовзі чоловік постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 305 КК України за контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.