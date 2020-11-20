Судитимуть чоловіка, який через «Ягодин» віз до Польщі велику партію прекурсорів
Сьогодні, 20:12
Волинська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення 33-річним жителем Кропивницького закінченого замаху на контрабанду прекурсорів.
Чоловіка обвинувачують у тому, що в листопаді 2019 року під час перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин» він намагався перемістити до Польщі порошкоподібну речовин із вмістом псевдоефедрину в особливо великих розмірах, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Злочинні дії молодика були припинені працівниками митниці та Служби безпеки України.
Невдовзі чоловік постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 305 КК України за контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.
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Чоловіка обвинувачують у тому, що в листопаді 2019 року під час перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин» він намагався перемістити до Польщі порошкоподібну речовин із вмістом псевдоефедрину в особливо великих розмірах, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Злочинні дії молодика були припинені працівниками митниці та Служби безпеки України.
Невдовзі чоловік постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 305 КК України за контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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