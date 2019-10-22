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У волинянина вдома вилучили незаконну деревину та бензопилу. ФОТО

У волинянина вдома вилучили незаконну деревину та бензопилу. ФОТО
У Камінь-Каширському районі поліція встановила викрадача лісу.

Незаконну порубку сосен у лісовому масиві поблизу села Боровне Камінь-Каширського району виявили у суботу, 20 лютого, співробітники лісового господарства, повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Поліцейські спільно з лісівниками оперативно встановили зловмисника, ним виявився житель цього ж району.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили 16 колод сосни, бензопилу та засіб транспортування викраденої деревини.

Окрім цього, на автодорозі поблизу села Оконськ правоохоронці зупинили вантажівку Volvo, яка перевозила колоди сосни, загальною кубомасою близкьо 30 м. куб. За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Ковельського району. Водій надав поліцейським документи, які не відповідали вантажу.

А поблизу села Бірки Камінь-Каширського району співробітники сектору реагування патрульної поліції затримали автомобіль Volkswagen-Transporter з причіпом, який перевозив 35 колод породи вільха без документів.

Обидва транспортні засоби та деревину вилучили.

За усіма фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Досудове розслідування триває.

У волинянина вдома вилучили незаконну деревину та бензопилу. ФОТО
У волинянина вдома вилучили незаконну деревину та бензопилу. ФОТО
У волинянина вдома вилучили незаконну деревину та бензопилу. ФОТО

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Теги: Камінь-Каширський район, незаконна рубка лісу, поліція
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