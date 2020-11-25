На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення
Сьогодні, 16:25
На Донеччині, у районі шахти “Бутовка”, внаслідок обстрілів противника загинув військовослужбовець ще один – поранений.
Про це на пресконференції в Укрінформі заявив головнокомандувача ЗС Руслан Хомчак.
“Хотів би повідомити, що буквально заходячи (на пресконференцію — ред.), отримав інформацію, що в районі шахти “Бутівка” в 72-ій бригаді, на жаль, після 2 пострілів з танкового і протитанкового гранатометів противника по спостережному посту у нас був тяжко поранений і під час надання медичної допомоги загинув 1 військовослужбовець, і другий також поранений, які вели спостереження”, - сказав Хомчак.
Він зазначив, що більше деталей поки що не знає, оскільки зовсім нещодавно отримав цю інформацію.
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Про це на пресконференції в Укрінформі заявив головнокомандувача ЗС Руслан Хомчак.
“Хотів би повідомити, що буквально заходячи (на пресконференцію — ред.), отримав інформацію, що в районі шахти “Бутівка” в 72-ій бригаді, на жаль, після 2 пострілів з танкового і протитанкового гранатометів противника по спостережному посту у нас був тяжко поранений і під час надання медичної допомоги загинув 1 військовослужбовець, і другий також поранений, які вели спостереження”, - сказав Хомчак.
Він зазначив, що більше деталей поки що не знає, оскільки зовсім нещодавно отримав цю інформацію.
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