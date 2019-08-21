У Луцьку на 40-му кварталі затримали водія з наркотиками

Луцькі ТОРівці виявили у водія наркотичні речовини.Інформують, що вночі під час патрулювання на вулиці Наливайка поліцейські з роти тактико-оперативного реагування зупинили автомобіль Volkswagen Golf, який порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що 26-річний керманич раніше притягався до відповідальності за зберігання наркотиків. Через ці підстави, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні перевірили чоловіка.Під час цієї перевірки ТОРівці виявили поліетиленовий пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну (амфетамін).На місце події поліцейські викликали слідчих.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.