Стріляв та бив по голові: затримали чоловіка, який два тижні переховувався від слідства





Про це



Ще 14 січня до правоохоронців звернувся 22-річний мешканець Володимир-Волинського району. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері знайомий вистрілив із травматичної зброї йому в спину та наніс удар металевою палицею по голові. Його товариш, внаслідок конфлікту, отримав різані рани пальців рук. Тоді чоловікам надали медичну допомогу та відпустили додому, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановили, що порушував правопорядок 41-річний житель Нововолинська. Чоловіку мали оголосити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проте він 2 тижні переховувався від органів слідства.



Під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста хулігана виявили на території одного із сіл громади. Зловмисника затримали та доставили до суду. Там йому обрали запобіжний захід – 60 діб тримання від вартою. За скоєне чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську затримали чоловіка, який вистрелив у свого знайомого та вдарив його металевою палицею по голові.Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.Ще 14 січня до правоохоронців звернувся 22-річний мешканець Володимир-Волинського району. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері знайомий вистрілив із травматичної зброї йому в спину та наніс удар металевою палицею по голові. Його товариш, внаслідок конфлікту, отримав різані рани пальців рук. Тоді чоловікам надали медичну допомогу та відпустили додому, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.Правоохоронці встановили, що порушував правопорядок 41-річний житель Нововолинська. Чоловіку мали оголосити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проте він 2 тижні переховувався від органів слідства.Під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста хулігана виявили на території одного із сіл громади. Зловмисника затримали та доставили до суду. Там йому обрали запобіжний захід – 60 діб тримання від вартою. За скоєне чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

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