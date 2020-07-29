вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повні кармани пачок з цигарками: поліцейські Волині «на гарячому» зловили 17-річного злодія

Повні кармани пачок з цигарками: поліцейські Волині «на гарячому» зловили 17-річного злодія
У Володимирі-Волинському "на гарячому" затримали зловмисника, який обікрав магазин.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зазначають, у суботу, 20 лютого, вночі до пункту централізованого спостереження Управління поліції охорони Волинської області надійшов сигнал «Тривога» – у магазині по вулиці Устилузька у Володимирі-Волинському порушено цілісність зовнішнього периметру об’єкту охорони.

За викликом відразу направився екіпаж наряду поліції охорони. Прибувши, правоохоронці помітили ознаки проникнення до торгового закладу та особу, яка намагається втекти. Його наздогнали та затримали. У зловмисника виявили повні кармани пачок з цигарками.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. З’ясувалося, що правопорушник – 17-річний місцевий житель. Викрадені цигарки вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Повні кармани пачок з цигарками: поліцейські Волині «на гарячому» зловили 17-річного злодія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, поліція Волині, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 17:38
Повні кармани пачок з цигарками: поліцейські Волині «на гарячому» зловили 17-річного злодія
Сьогодні, 17:28
Стріляв та бив по голові: затримали чоловіка, який два тижні переховувався від слідства
Сьогодні, 17:10
У Луцьку на 40-му кварталі затримали водія з наркотиками
Сьогодні, 17:02
У Ковелі оштрафували п'яну водійку: її пасажир влаштував бійку з патрульними
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
У місті на Волині злодій розбив вітрину магазину та вкрав звідти гроші і сигарети У місті на Волині злодій розбив вітрину магазину та вкрав звідти гроші і сигарети
29 липень, 2020, 15:24
Вкрасти за кілька секунд: показали, як на Волині «працюють» магазинні злодії. ВІДЕО Вкрасти за кілька секунд: показали, як на Волині «працюють» магазинні злодії. ВІДЕО
05 лютий, 2019, 23:26
У Луцьку злодій розбив вітрину магазину і викрав техніку. ФОТО У Луцьку злодій розбив вітрину магазину і викрав техніку. ФОТО
19 серпень, 2016, 11:20
На Волині біля магазину злодій викрав велосипед На Волині біля магазину злодій викрав велосипед
15 липень, 2016, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 17:38
 0
Повні кармани пачок з цигарками: поліцейські Волині «на гарячому» зловили 17-річного злодія
Сьогодні, 17:28
 0
Стріляв та бив по голові: затримали чоловіка, який два тижні переховувався від слідства
Сьогодні, 17:10
 0
У Луцьку на 40-му кварталі затримали водія з наркотиками
Сьогодні, 17:02
 0
У Ковелі оштрафували п'яну водійку: її пасажир влаштував бійку з патрульними
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8