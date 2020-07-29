Повні кармани пачок з цигарками: поліцейські Волині «на гарячому» зловили 17-річного злодія





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Зазначають, у суботу, 20 лютого, вночі до пункту централізованого спостереження Управління поліції охорони Волинської області надійшов сигнал «Тривога» – у магазині по вулиці Устилузька у Володимирі-Волинському порушено цілісність зовнішнього периметру об’єкту охорони.



За викликом відразу направився екіпаж наряду поліції охорони. Прибувши, правоохоронці помітили ознаки проникнення до торгового закладу та особу, яка намагається втекти. Його наздогнали та затримали. У зловмисника виявили повні кармани пачок з цигарками.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. З’ясувалося, що правопорушник – 17-річний місцевий житель. Викрадені цигарки вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському "на гарячому" затримали зловмисника, який обікрав магазин.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині. Зазначають, у суботу, 20 лютого, вночі до пункту централізованого спостереження Управління поліції охорони Волинської області надійшов сигнал «Тривога» – у магазині по вулиці Устилузька у Володимирі-Волинському порушено цілісність зовнішнього периметру об’єкту охорони.За викликом відразу направився екіпаж наряду поліції охорони. Прибувши, правоохоронці помітили ознаки проникнення до торгового закладу та особу, яка намагається втекти. Його наздогнали та затримали. У зловмисника виявили повні кармани пачок з цигарками.На місце події виїхала слідчо-оперативна група Володимир-Волинського районного відділу поліції. З’ясувалося, що правопорушник – 17-річний місцевий житель. Викрадені цигарки вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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