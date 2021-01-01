В області майже 50% лікарів готові вакцинуватися від коронавірусу, – головний медик Волині





Про це у коментарі Роман Рудоквас.



За словами очільника обласного управління охорони здоров'я, нині усну згоду на вакцинацію дали близько 2 200 медпрацівників. Вони отримають щеплення від коронавірусу, як тільки вакцина прибуде на Волинь.



Коли саме це буде, Роман Рудоквас відповідати не береться. Каже тільки, що зі свого боку область на 100% готова до вакцинації.



"Якщо вакцина приїде сьогодні, ми одразу сьогодні готові розпочати процес", – каже чиновник.



Скільки саме доз вакцини приїде на Волинь, головний медик не розповідає. Каже, цю інформацію поки розголошувати не можна.



За його словами, лікарі, які отримають щеплення, і далі будуть працювати у повному комплекті засобів індивідуального захисту.

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