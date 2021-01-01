Скандал у луцькому дитсадку: мама хлопчика відмовилася писати заяву у поліцію
Сьогодні, 19:05
Лучанка, яка минулого тижня повідомила, що її дитині у дитячому садочку ймовірно заклеювали рот скетчем, відмовилася давати свідчення у поліції.
Про розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук у коментарі "Суспільному".
Суспільному мама хлопчика Яна Антонюк пояснила, що таке рішення прийняли спільно із чоловіком.
Зі слів речниці Нацполіції Ольги Бузулук, давати свідчення відмовилися й інші батьки, чиї діти ходять до групи "Веселка".
"Слідчий допитав вихователя та завідувачку дитсадка, які заперечили факти, які були висвітлені в деяких ЗМІ. Натомість жінка з чиїм сином, нібито, некоректно поводилися - відмовилася надавати покази та не прибувала до поліції. Це стосується й інших батьків", - каже Ольга Бузулук.
Нагадаємо, луцькі правоохоронці розслідують справу за ч. 1 ст. 137 КК України, йдеться про неналежне виконання обов'язків, що спричинило шкоду дитині. Випадок трапився у луцькому дитсадку №37. Тоді кореспондентам вдалося поспілкуватися з вихователькою групи та батьками інших дітей. За словами мами одного із вихованців, вихователька підняла руку на її сина та заклювала рот скотчем. Працівниця дитсадка вже звільнилася і заперечує слова мами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від мене вимагали пожиттєво заборонити виховательці працювати, але я не Понтій Пилат, – мер Луцька про скандал у дитсадку
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Про розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук у коментарі "Суспільному".
Суспільному мама хлопчика Яна Антонюк пояснила, що таке рішення прийняли спільно із чоловіком.
Зі слів речниці Нацполіції Ольги Бузулук, давати свідчення відмовилися й інші батьки, чиї діти ходять до групи "Веселка".
"Слідчий допитав вихователя та завідувачку дитсадка, які заперечили факти, які були висвітлені в деяких ЗМІ. Натомість жінка з чиїм сином, нібито, некоректно поводилися - відмовилася надавати покази та не прибувала до поліції. Це стосується й інших батьків", - каже Ольга Бузулук.
Нагадаємо, луцькі правоохоронці розслідують справу за ч. 1 ст. 137 КК України, йдеться про неналежне виконання обов'язків, що спричинило шкоду дитині. Випадок трапився у луцькому дитсадку №37. Тоді кореспондентам вдалося поспілкуватися з вихователькою групи та батьками інших дітей. За словами мами одного із вихованців, вихователька підняла руку на її сина та заклювала рот скотчем. Працівниця дитсадка вже звільнилася і заперечує слова мами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від мене вимагали пожиттєво заборонити виховательці працювати, але я не Понтій Пилат, – мер Луцька про скандал у дитсадку
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