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Скандал у луцькому дитсадку: мама хлопчика відмовилася писати заяву у поліцію

Скандал у луцькому дитсадку: мама хлопчика відмовилася писати заяву у поліцію
Лучанка, яка минулого тижня повідомила, що її дитині у дитячому садочку ймовірно заклеювали рот скетчем, відмовилася давати свідчення у поліції.

Про розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук у коментарі "Суспільному".

Суспільному мама хлопчика Яна Антонюк пояснила, що таке рішення прийняли спільно із чоловіком.

Зі слів речниці Нацполіції Ольги Бузулук, давати свідчення відмовилися й інші батьки, чиї діти ходять до групи "Веселка".

"Слідчий допитав вихователя та завідувачку дитсадка, які заперечили факти, які були висвітлені в деяких ЗМІ. Натомість жінка з чиїм сином, нібито, некоректно поводилися - відмовилася надавати покази та не прибувала до поліції. Це стосується й інших батьків", - каже Ольга Бузулук.

Нагадаємо, луцькі правоохоронці розслідують справу за ч. 1 ст. 137 КК України, йдеться про неналежне виконання обов'язків, що спричинило шкоду дитині. Випадок трапився у луцькому дитсадку №37. Тоді кореспондентам вдалося поспілкуватися з вихователькою групи та батьками інших дітей. За словами мами одного із вихованців, вихователька підняла руку на її сина та заклювала рот скотчем. Працівниця дитсадка вже звільнилася і заперечує слова мами.

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Теги: Луцьк, дитсадок, скандал, скотч
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