вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 лютого
У Волинській області завтра, 23 лютого, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями туман.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 0-5º морозу,
вдень від 1-6º тепла.

За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, очікується хмарна погода з проясненнями. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів. Температура повітря: 2-4º морозу, вдень 4º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В області майже 50% лікарів готові вакцинуватися від коронавірусу, – головний медик Волині
Сьогодні, 20:41
Судитимуть чоловіка, який через «Ягодин» віз до Польщі велику партію прекурсорів
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 лютого
Сьогодні, 20:03
У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків
Сьогодні, 19:31
Скандал у луцькому дитсадку: мама хлопчика відмовилася писати заяву у поліцію
Сьогодні, 19:05
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 21 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 21 лютого
20 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 20 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 20 лютого
19 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 лютого
18 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 18 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 18 лютого
17 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В області майже 50% лікарів готові вакцинуватися від коронавірусу, – головний медик Волині
Сьогодні, 20:41
 0
Судитимуть чоловіка, який через «Ягодин» віз до Польщі велику партію прекурсорів
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 лютого
Сьогодні, 20:03
 0
У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків
Сьогодні, 19:31
 0
Скандал у луцькому дитсадку: мама хлопчика відмовилася писати заяву у поліцію
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8