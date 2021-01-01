Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 лютого





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 0-5º морозу,

вдень від 1-6º тепла.



За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, очікується хмарна погода з проясненнями. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів. Температура повітря: 2-4º морозу, вдень 4º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 23 лютого, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями туман.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 0-5º морозу,вдень від 1-6º тепла.За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, очікується хмарна погода з проясненнями. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів. Температура повітря: 2-4º морозу, вдень 4º тепла.

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