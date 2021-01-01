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Поблизу Луцька люди зліпили величезного сніговика-кухаря. ВІДЕО

Поблизу Луцька люди зліпили величезного сніговика-кухаря. ВІДЕО
Сніговика-велетня зліпили у селі Сирники Луцького району. Зі снігу місцеві жителі сформували кількаметрову скульптуру у формі кухаря з пательнею, який смажить сирники.

Сніговика зліпили напередодні. Робота зайняла увесь день, - розповіла Суспільному авторка ідеї Галина Гарбарук.

"Ми не рахували, скільки людей долучилися, але кожного разу до нас люди приєднувалися. Ми хотіли показати всім, що коли багато снігу – це не те, що багато клопотів і багато проблем, а може бути багато радощів", - каже жінка.

Місцеві жителі, які долучилися до створення сніговика кажуть: спершу ніхто й не сподівався, що скульптура вийде вищою за місцеву зупинку громадського транспорту. Завершували ліпити вже з допомогою драбини.

Нині сніговик стоїть на зупинці села Сирники обабіч автошляху Луцьк-Ковель. Під час презентації снігового кухаря місцеві жителі пригощали водіїв сирниками.

Зі слів авторки ідеї Галини Грабарук, наступної зими у Сирниках спробують встановити рекорд – зліпити найбільшого сніговика-кухаря в Україні.


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Теги: Сирники, сніговик, зупинка
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