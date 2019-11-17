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У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО

У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО
У Володимирі-Волинському неподалік від міської ради обвалилася земля. Утворилось глибоке провалля.

Обвал виявили вранці 22-го лютого, пише БУГ.

Про випадок написала співробітниця ДІКЗ “Стародавній Володимир” Орися Вознюк у фейсбуці. Вона зазначила, що у ямі, що утворилася внаслідок обвалу землі, видно старе підземелля або ж підвал.

У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО
У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО


Як повідомила Орися Вознюк журналістам БУГу, днями до Володимира-Волинського приїде археолог з Луцька, який найближчим часом зробить висновок та надасть більше інформації.

У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО
У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО
У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, провалля, підземелля
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