У центрі волинського міста утворилось провалля, з якого видніється підземелля. ФОТО





Обвал виявили вранці 22-го лютого, пише



Про випадок написала співробітниця ДІКЗ “Стародавній Володимир” Орися Вознюк у фейсбуці. Вона зазначила, що у ямі, що утворилася внаслідок обвалу землі, видно старе підземелля або ж підвал.







Як повідомила Орися Вознюк журналістам БУГу, днями до Володимира-Волинського приїде археолог з Луцька, який найближчим часом зробить висновок та надасть більше інформації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському неподалік від міської ради обвалилася земля. Утворилось глибоке провалля.Обвал виявили вранці 22-го лютого, пише БУГ Про випадок написала співробітниця ДІКЗ “Стародавній Володимир”у фейсбуці. Вона зазначила, що у ямі, що утворилася внаслідок обвалу землі, видно старе підземелля або ж підвал.Як повідомила Орися Вознюк журналістам БУГу, днями до Володимира-Волинського приїде археолог з Луцька, який найближчим часом зробить висновок та надасть більше інформації.

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