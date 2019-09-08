У волинському місті вирішують, як реконструювати очисні споруди





Про це повідомляють на сайті



У Володимирі-Волинському начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства Сергій Луцюк, головним інженером Ярослав Ковалюк та начальник дільниці очисних споруд Вадим Ситник провели зустріч із представниками компанії ТОВ «ЗІКО» та проєктною групою «СТОА».



Каналізаційно-очисні споруди введені в експлуатацію у 1978 році та здійснюють прийом господарсько-побутових стічних вод від населення, бюджетних установ, підприємств і організацій міста, виконують їх очищення. Термін експлуатації очисних споруд та напірних колекторів становить понад 40 років, вони потребують повної реконструкції.



Значна зношеність споруд механічної та біологічної очистки може призвести до забруднення навколишнього природного середовища.



Передусім роботу потрібно спрямувати на обмеження скиду нормованих інгредієнтів у річку Лугу. Заміна зношеного обладнання, створення умов для його безперебійної роботи дасть можливість покращити якість очищеної стічної води за основними показниками, тим самим звести до мінімуму негативний вплив на екологічний стан річки.



Після ретельного обстеження стану очисних споруд спеціалісти компанії «ЗІКО» дійшли до спільного рішення щодо необхідності їх повної реконструкції.



Компанія «ЗІКО» має більше 25 років досвіду інженерних рішень для систем водопостачання та водовідведення і сьогодні її представники готові виконати весь комплекс робіт з реконструкції очисних споруд міста Володимира-Волинського.



Вартість робіт уточнять після виконання обмірів та розробки робочого проєкту. Управління водопровідно-каналізаційного господарства планує залучити кошти через урядову польську програму, яка виділяє кредитні гроші на проєкти в Україні.



У рамках робіт з реконструкції очисних споруд водоканал додатково запропонував каналізувати усе село Заріччя.



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