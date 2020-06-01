Для волинської школи куплять пожежну сигналізацію





Про це



Очікувана вартість закупівлі з ПДВ – 428 899 грн.



За ці кошти планується встановлення та налагодження системи пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень у Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей».



Закупівлю оголосили 16 лютого поточного року. Наразі триває період уточнень.



Подання пропозицій триватиме до 4 березня.



До слова, раніше видання повідомляло про те, що у навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-ліцей» немає зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одній зі шкіл Володимира-Волинського планують закупити та встановити пожежну сигналізацію за майже пів мільйона гривень.Про це «Княжий Град» дізнався з сайту публічних закупівель.Очікувана вартість закупівлі з ПДВ – 428 899 грн.За ці кошти планується встановлення та налагодження системи пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень у Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей».Закупівлю оголосили 16 лютого поточного року. Наразі триває період уточнень.Подання пропозицій триватиме до 4 березня.До слова, раніше видання повідомляло про те, що у навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-ліцей» немає зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання.

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