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Волиняни просять відновити автобус, який курсував з Ковеля до «Лісової пісні»

Волиняни просять відновити автобус, який курсував з Ковеля до «Лісової пісні»
До депутата Волинської обласної ради Віктора Галана-Влащука звернулися мешканці сіл Руда, Машів, Хворостів, Підгородне, Пехи та Мельники з проханням відновити транспортне сполучення між Ковелем та санаторієм біля озера Світязь.

Про це сьогодні повідомили в облраді, пише Ковель медіа.

"Люди працюють, навчаються, отримують медичну допомогу не лише у цих селах, а й у інших населених пунктах нашої області – Любомлі, Ковелі, Луцьку, Шацьку.

Через ці села іще до недавно курсував автобус за маршрутом Ковель–«Лісова Пісня»–Ковель. Останній рейс з відправленням о 19:20 год. з санаторію «Лісова Пісня». Цей маршрут забезпечував перевізник Фелось Ігор Вікторович, однак перевезення припинилося", – пояснює депутат у своєму запиті.

Він також додав, що перевізник працює на 20 маршрутах в межах Волинської області. Разом з тим, на маршруті Ковель–«Лісова Пісня»–Ковель перевезення здійснюються сезонно.

"Мешканці неодноразово звертались до обласної державної адміністрації та обласної ради, однак питання досі не вирішене. Прошу вжити невідкладних заходів щодо відновлення автобусного сполучення", – йдеться у депутатському запиті Віктора Галана-Влащука.

Запит підтримали більшість депутатів ради. Рішення скерували голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку для розгляду і вирішення по суті.

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Теги: Ковель, автобусне сполучення, Лісова пісня, депутат, запит
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