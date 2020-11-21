Волиняни просять відновити автобус, який курсував з Ковеля до «Лісової пісні»
Сьогодні, 21:47
До депутата Волинської обласної ради Віктора Галана-Влащука звернулися мешканці сіл Руда, Машів, Хворостів, Підгородне, Пехи та Мельники з проханням відновити транспортне сполучення між Ковелем та санаторієм біля озера Світязь.
Про це сьогодні повідомили в облраді, пише Ковель медіа.
"Люди працюють, навчаються, отримують медичну допомогу не лише у цих селах, а й у інших населених пунктах нашої області – Любомлі, Ковелі, Луцьку, Шацьку.
Через ці села іще до недавно курсував автобус за маршрутом Ковель–«Лісова Пісня»–Ковель. Останній рейс з відправленням о 19:20 год. з санаторію «Лісова Пісня». Цей маршрут забезпечував перевізник Фелось Ігор Вікторович, однак перевезення припинилося", – пояснює депутат у своєму запиті.
Він також додав, що перевізник працює на 20 маршрутах в межах Волинської області. Разом з тим, на маршруті Ковель–«Лісова Пісня»–Ковель перевезення здійснюються сезонно.
"Мешканці неодноразово звертались до обласної державної адміністрації та обласної ради, однак питання досі не вирішене. Прошу вжити невідкладних заходів щодо відновлення автобусного сполучення", – йдеться у депутатському запиті Віктора Галана-Влащука.
Запит підтримали більшість депутатів ради. Рішення скерували голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку для розгляду і вирішення по суті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні повідомили в облраді, пише Ковель медіа.
"Люди працюють, навчаються, отримують медичну допомогу не лише у цих селах, а й у інших населених пунктах нашої області – Любомлі, Ковелі, Луцьку, Шацьку.
Через ці села іще до недавно курсував автобус за маршрутом Ковель–«Лісова Пісня»–Ковель. Останній рейс з відправленням о 19:20 год. з санаторію «Лісова Пісня». Цей маршрут забезпечував перевізник Фелось Ігор Вікторович, однак перевезення припинилося", – пояснює депутат у своєму запиті.
Він також додав, що перевізник працює на 20 маршрутах в межах Волинської області. Разом з тим, на маршруті Ковель–«Лісова Пісня»–Ковель перевезення здійснюються сезонно.
"Мешканці неодноразово звертались до обласної державної адміністрації та обласної ради, однак питання досі не вирішене. Прошу вжити невідкладних заходів щодо відновлення автобусного сполучення", – йдеться у депутатському запиті Віктора Галана-Влащука.
Запит підтримали більшість депутатів ради. Рішення скерували голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку для розгляду і вирішення по суті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни просять відновити автобус, який курсував з Ковеля до «Лісової пісні»
Сьогодні, 21:47
В області майже 50% лікарів готові вакцинуватися від коронавірусу, – головний медик Волині
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 лютого
Сьогодні, 20:03