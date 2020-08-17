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У Ковелі чоловік пограбував школяра

У Ковелі чоловік пограбував школяра
У Ковелі судили рецидивіста, який пограбував малолітнього хлопчика біля школи.

Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, пише Вісник.

1 червня 2019 року поблизу ЗОШ №10 на вулиці Міцкевича раніше судимий обвинувачений, тримаючи у руках палицю та частину цеглини, вимагав у малолітнього хлопця 160 гривень. Школяр злякався та віддав гроші нетверезому чоловіку.

Як розповів потерпілий хлопчик, він зустрів брата та товариша, з якими прослідкував за злочинцем. Потім вони викликали поліцію.

У суді обвинувачений розповів, що не грабував малолітнього, а позичив гроші на таксі, оскільки хотів поїхати в лікарню, бо йому стало зле. А згодом планував повернути кошти.

Врахувавши всі обставини, суд призначив грабіжнику покарання у виді 5,5 року позбавлення волі, приєднавши пів року невідбутого покарання.

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Теги: Ковель, школяр, пограбування
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