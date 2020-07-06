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Запасаються паливом та купують техніку для відкачування води: на Ковельщині готуються до можливих паводків

Запасаються паливом та купують техніку для відкачування води: на Ковельщині готуються до можливих паводків
У Ковелі затвердили заходи щодо підготовки та пропуску можливих льодоходу, повені та паводків у 2021 році.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Зокрема, йдеться про готовність органів управління, сил та засобів спеціалізованих служб до цієї роботи, організацію очищення систем водовідведення для забезпечення їх максимальної пропускної спроможності, створення резерву паливо-мастильних матеріалів.

Планується виділити кошти з міського бюджету на придбання додаткових засобів для відкачування води.

Метеорологічній станції м. Ковель доручили з моменту виходу води на заплаву забезпечити цілодобове спостереження за її рівнем в р. Турія. Інформацію і прогноз повеневої ситуації подавати двічі на добу у відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки.

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Теги: Ковель, підтоплення, паводок, паливо, підготовка
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