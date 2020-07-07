Внаслідок пожежі в бліндажі загинули українські військові





Про це повідомляє 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у



Ідентифікацію тіл проведуть після ДНК експертизи.



Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, від отриманих травм помер.



За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих захисників України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 лютого під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявили тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі.Про це повідомляє 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у facebook Ідентифікацію тіл проведуть після ДНК експертизи.Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, від отриманих травм помер.За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих захисників України.

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