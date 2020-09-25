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У Чернівецькій області чоловік гостював у товариша та кинув гранату у його квартирі

У Чернівецькій області чоловік гостював у товариша та кинув гранату у його квартирі
В одній із квартир Новодністровська застілля закінчилося суперечкою, під час якої гість дістав гранату і кинув її на кухню, де у той час перебувала жінка - вона отримала травми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"22 лютого на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку у місті Новодністровськ. Попередньо правоохоронці встановили, що у 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. В процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири. Внаслідок вибуху 51-річна жінка отримала поранення, ступінь тяжкості яких наразі встановлюють лікарі", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали підозрюваного, проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини події.

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Теги: граната, вибух, застілля
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