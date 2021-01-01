Повідомили, скільки хворих на коронавірус виявили за добу в Україні та на Волині зокрема

4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.Про це йдеться на сторінці Фейсбук міністра охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 236 осіб;летальних випадків – 153;одужало – 4 351 особа;здійснили тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 311 844 особи;одужало – 1 151 777 осіб;летальних випадків – 25 309;провели ПЛР-тестувань – 6 738 144.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 454 випадки;Вінницька область – 243 випадки;Волинська область – 128 випадків;Дніпропетровська область – 126 випадків;Донецька область – 58 випадків;Житомирська область – 67 випадків;Закарпатська область – 224 випадки;Запорізька область – 159 випадків;Івано-Франківська область – 716 випадків;Київська область – 196 випадків;Кіровоградська область – 19 випадків;Луганська область – 47 випадків;Львівська область – 197 випадків;Миколаївська область – 92 випадки;Одеська область – 159 випадків;Полтавська область – 113 випадків;Рівненська область – 107 випадків;Сумська область – 42 випадки;Тернопільська область – 107 випадків;Харківська область – 188 випадків;Херсонська область – 8 випадків;Хмельницька область – 118 випадків;Черкаська область – 140 випадків;Чернівецька область – 468 випадків;Чернігівська область – 6 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.