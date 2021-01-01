Повідомили, скільки хворих на коронавірус виявили за добу в Україні та на Волині зокрема
Сьогодні, 08:53
4 182 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.
Про це йдеться на сторінці Фейсбук міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 236 осіб;
летальних випадків – 153;
одужало – 4 351 особа;
здійснили тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 311 844 особи;
одужало – 1 151 777 осіб;
летальних випадків – 25 309;
провели ПЛР-тестувань – 6 738 144.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 454 випадки;
Вінницька область – 243 випадки;
Волинська область – 128 випадків;
Дніпропетровська область – 126 випадків;
Донецька область – 58 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 224 випадки;
Запорізька область – 159 випадків;
Івано-Франківська область – 716 випадків;
Київська область – 196 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 92 випадки;
Одеська область – 159 випадків;
Полтавська область – 113 випадків;
Рівненська область – 107 випадків;
Сумська область – 42 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 468 випадків;
Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це йдеться на сторінці Фейсбук міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 236 осіб;
летальних випадків – 153;
одужало – 4 351 особа;
здійснили тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 311 844 особи;
одужало – 1 151 777 осіб;
летальних випадків – 25 309;
провели ПЛР-тестувань – 6 738 144.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 454 випадки;
Вінницька область – 243 випадки;
Волинська область – 128 випадків;
Дніпропетровська область – 126 випадків;
Донецька область – 58 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 224 випадки;
Запорізька область – 159 випадків;
Івано-Франківська область – 716 випадків;
Київська область – 196 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 92 випадки;
Одеська область – 159 випадків;
Полтавська область – 113 випадків;
Рівненська область – 107 випадків;
Сумська область – 42 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 468 випадків;
Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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