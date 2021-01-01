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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 128 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:

• м. Луцьк – 25,
• Луцький район – 16,
• Горохівський район – 2,
• Ківерцівський район – 41,
• Рожищенський район – 2,
• м. Нововолинськ – 7,
• Володимир-Волинський район – 11,
• Іваничівський район – 1,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 7,
• Любомльський район – 3,
• Шацький район – 4,
• Камінь-Каширський район – 1,
• Любешівський район – 6.

Усього станом на 23 лютого в області зареєстрували 39 167 випадків.
Одужало – 36 305 осіб (за останню добу – 91).

Летальні випадки – 623 (за останню добу – 2: м. Луцьк -1, м. Нововолинськ – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 156 459 осіб, за минулу добу - 860 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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