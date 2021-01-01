Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:



• м. Луцьк – 25,

• Луцький район – 16,

• Горохівський район – 2,

• Ківерцівський район – 41,

• Рожищенський район – 2,

• м. Нововолинськ – 7,

• Володимир-Волинський район – 11,

• Іваничівський район – 1,

• Локачинський район – 2,

• Ковельський район – 7,

• Любомльський район – 3,

• Шацький район – 4,

• Камінь-Каширський район – 1,

• Любешівський район – 6.



Усього станом на 23 лютого в області зареєстрували 39 167 випадків.

Одужало – 36 305 осіб (за останню добу – 91).



Летальні випадки – 623 (за останню добу – 2: м. Луцьк -1, м. Нововолинськ – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 156 459 осіб, за минулу добу - 860 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 128 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:• м. Луцьк – 25,• Луцький район – 16,• Горохівський район – 2,• Ківерцівський район – 41,• Рожищенський район – 2,• м. Нововолинськ – 7,• Володимир-Волинський район – 11,• Іваничівський район – 1,• Локачинський район – 2,• Ковельський район – 7,• Любомльський район – 3,• Шацький район – 4,• Камінь-Каширський район – 1,• Любешівський район – 6.Усього станом на 23 лютого в області зареєстрували 39 167 випадків.Одужало – 36 305 осіб (за останню добу – 91).Летальні випадки – 623 (за останню добу – 2: м. Луцьк -1, м. Нововолинськ – 1).Методом ПЛР всього обстежили 156 459 осіб, за минулу добу - 860 осіб.

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