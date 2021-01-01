Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
За минулу добу на Волині зареєстрували 128 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:
• м. Луцьк – 25,
• Луцький район – 16,
• Горохівський район – 2,
• Ківерцівський район – 41,
• Рожищенський район – 2,
• м. Нововолинськ – 7,
• Володимир-Волинський район – 11,
• Іваничівський район – 1,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 7,
• Любомльський район – 3,
• Шацький район – 4,
• Камінь-Каширський район – 1,
• Любешівський район – 6.
Усього станом на 23 лютого в області зареєстрували 39 167 випадків.
Одужало – 36 305 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 623 (за останню добу – 2: м. Луцьк -1, м. Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 156 459 осіб, за минулу добу - 860 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:
• м. Луцьк – 25,
• Луцький район – 16,
• Горохівський район – 2,
• Ківерцівський район – 41,
• Рожищенський район – 2,
• м. Нововолинськ – 7,
• Володимир-Волинський район – 11,
• Іваничівський район – 1,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 7,
• Любомльський район – 3,
• Шацький район – 4,
• Камінь-Каширський район – 1,
• Любешівський район – 6.
Усього станом на 23 лютого в області зареєстрували 39 167 випадків.
Одужало – 36 305 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 623 (за останню добу – 2: м. Луцьк -1, м. Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 156 459 осіб, за минулу добу - 860 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція Волині розшукує вірменина, який скоїв низку злочинів
Сьогодні, 09:55
Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку станом на 23 лютого
Сьогодні, 09:18
На Волині від знищення вогнем врятували декілька будинків
Сьогодні, 09:14