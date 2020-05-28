На Волині з 24 лютого діятиме «жовтий» рівень епідемічної небезпеки

З 24 лютого 2021 року на території Волинської області встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулась 22 лютого під керівництвом голови облдержадміністрації,- інформують у Волинській ОДА.Так, заслухавши інформацію головного санітарного лікаря на Волині про епідемічну ситуацію в області, члени комісії проголосували за виконання постанови КМУ, відповідно до якої на території України продовжили дію карантину до 30 квітня 2021 року, а також встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки з відповідними обмежувальними заходами, передбаченими п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104.Зокрема, «жовтий» рівень епідемічної небезпеки передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, які наразі діють на території всієї країни.Серед основних заходів:– дозволено проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв. метри площі, або з наповненістю залів понад 50% місць. Як ми пам’ятаємо, раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв. метрів площі;- дозволено відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;- дозволено перетин державного кордону водіям вантажних машин, автобусів, членам екіпажу, повітряних і морських суден, членам поїзних і локомотивних бригад;- можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.- будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години).- у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати 1 особі на 10 кв метрів, у басейнах – не більше, ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп (раніше в спортзалах діяли умови перебування 1 особи на 20 кв. метрів загальної площі приміщення та заборонялась діяльність басейнів).До слова, завантаженість ліжок – один із основних показників встановлення того чи іншого рівня епіднебезпеки.Про те, що епідситуація в області залишається складною, свідчить високий відсоток позитивних результатів ПЛР-тестувань, який і надалі перевищує 30% від загальної кількості обстежених (за рекомендаціями ВООЗ він не повинен перевищувати 5%). Крім того, за останній тиждень відбувається ріст захворюваності на пневмонію +34% (211 випадків) проти 158 попереднього тижня.