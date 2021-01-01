Поліція Волині розшукує вірменина, який скоїв низку злочинів

Хачатряна Рафіка Рубиковича, 21 серпня 1988 року народження, уродженця та мешканця Республіки Вірменія.



Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просимо повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0991420382 або 102.









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