У Любомльському районі горів житловий будинок





Інформують, що 23 лютого о 06:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу, - пише У ДСНС України у Волинській області.



На місце події за викликом прибули рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля Управління ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Головно.



З’ясувалося, що вогонь сягнув покрівлі, горіння значно підсилювало скупчення соломи, що зберігалася на горищі.



О 07:00 пожежу локалізували, о 07:20 – ліквідували.



Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню горіння на перекриття житлового будинку та врятувати його від знищення вогнем.



Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.









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