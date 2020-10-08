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У Любомльському районі горів житловий будинок

У Любомльському районі горів житловий будинок
В селі Масловець Любомльського району горів цегляний житловий будинок.

Інформують, що 23 лютого о 06:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу, - пише У ДСНС України у Волинській області.

На місце події за викликом прибули рятувальники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля Управління ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Головно.

З’ясувалося, що вогонь сягнув покрівлі, горіння значно підсилювало скупчення соломи, що зберігалася на горищі.

О 07:00 пожежу локалізували, о 07:20 – ліквідували.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню горіння на перекриття житлового будинку та врятувати його від знищення вогнем.

Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.




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Теги: пожежа, Волинь, будинок
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